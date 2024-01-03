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"Не имеешь права быть позором семьи": за что Сергея Притулу ругает жена

Анна Подгорная
3 января 2024, 12:15
Волонтер откровенно рассказал, как распоряжается финансами во время войны, и чем недовольна его возлюбленная.
Сергей Притула с женой
Сергей Притула признался, за что его ругает жена / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kateryna_pry

Шоумен и общественный деятель Сергей Притула закрывает огромные сборы на пользу украинских защитников, имеет вес и авторитет в обществе, к его мнению прислушиваются. Но вторая жена волонтера, режиссер Катерина Сопельник, к своему супругу относится крайне критично.

Об этом сам Притула рассказал в интервью 24 Каналу. Он признался, что, как и многие мужчины, имеет привычку привязываться к одной вещи, и носить ее, пока она не превратится в тряпку. Именно за это его жена и ругает, дескать негоже такому представительному человеку носить лохмотья.

"Вот джинсы. Жена приехала, отругала. Думаю, мужчины меня поймут. Потому что у нас не бывает много джинсов, у нас есть именно эти джинсы. Я не говорю, что у меня больше нет. У меня есть еще, но классные были те. И когда ты ходишь в одних и тех самых джинсах постоянно, они имеют способность протираться там, где это выглядит не очень достойно. И жена приехала и сказала: "Ты как основатель большого фонда не имеешь права быть позором семьи", - и купила мне джинсы. За два года я сделал покупку, когда мы летели в Берлин, Брюссель и Вашингтон. Я купил себе два костюма. Я же государство представляю и нужно выглядеть по-человечески. А так я забыл, когда что-нибудь в последний раз покупал, потому что военные за два года надарили много футболок - мерча", - рассказывает Сергей.

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Деятель отметил, что не пытается улучшить свое материальное положение во время войны и за ее счет. Деньги он сейчас тратит лишь на вещи первой необходимости. "В принципе, я ни на что существенно деньги не трачу. Еда, топливо, коммунальные услуги - это то, что из обязательных вещей. Ни недвижимости, ни транспортных средств", - говорит Сергей Притула.

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