"Не хочу": Елена Кравец отказалась говорить о муже

Известная украинская ведущая и экс-участница "Квартала 95" Елена Кравец уже некоторое время не появляется вместе с мужем в общественности, а в последнем комментарии и вовсе не захотела рассказывать об их отношениях.
Давая комментарий "Люкс ФМ", Елена Кравец отказалась отвечать на вопрос, как за период большой войны изменились ее отношения с мужем.
"Давайте о чем-то еще поговорим", – сказала Елена.
Также журналистка спросила нет ли у них проблем в браке, на что Кравец ответила:
"Не хочу, я не очень личную жизнь разоблачаю сейчас".
Но звезда все же откровенно призналась, как ей удалось решить проблемы с кожей, которые она имела после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
"Это был не очень простой путь, но я поняла, что нужно быть очень чистым изнутри. Поэтому занималась именно этим. Чистила кроветворную систему, чистила желудок, чистила голову, мозг, чистила вообще все. Такая генеральная уборка", - сказала Кравец.
Кто такая Елена Кравец?
Елена Юрьевна Кравец - украинская комедийная актриса. Участница команд высшей лиги КВН "Запорожье — Кривой Рог — Транзит" и "95-й квартал"; с 2005 по 2022 год принимала участие в телепередаче "Вечерний квартал". С декабря 2022 по конец 2023 года —ведущая ток-шоу "Тихий вечер" на канале "Дом".
Смотрите видео комментария Елены Кравец:
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Добавим, ранее Елена Кравец призналась, что во время войны поддерживает связь с украинским президентом Владимиром Зеленским и своим другом. А также заявила, что гордится президентом и всей его семьей.
А также Елена Кравец в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину вывезла детей за границу. Их 5-летний сын сам понял, что Россия напала на Украину и предложил поехать туда и "навалить президенту".
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