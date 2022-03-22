"Надо ехать в Россию и навалять Путину": Кравец не сдержала слез, рассказывая о своих детях

Кравец не сдержала слез, рассказывая о своих детях / скриншот

Актриса студии "Квартал 95" Елена Кравец вывезла детей за границу, ее муж остался в Киеве. Их 5-летний сын сам понял, что Россия напала на Украину и предложил поехать туда и "навалить президенту".

В первые дни войны, когда приходилось прятаться в подвалах и ночевать в укрытиях, Елена Кравец подбирала слова, чтобы не ранить малышей. Однако они и так все поняли, поделилась актриса в интервью "Сніданку з 1+1".

"Ваня все почувствовал очень быстро. Он сказал: "Мама, а там в Киеве взрывы? Это на нас Россия напала?" Я даже немного задрожала… "Так надо нам не сюда ехать, а в Россию. И там им все сказать в глаза и президенту навалять", - призналась Кравец.

Рассказывая о реакции детей на войну, она не смогла сдержать слезы. Звезда призналась, что Катя и Иван, как и все мы, очень хотят домой.

Читайте также"Кожа стала толще": Елена Кравец рассказала, как изменился Зеленский за время президентства"Я заверяю их, что мы скоро вернемся, все будем вместе и будет много работы в Киеве, нужно будет восстанавливать наш город и страну", – призналась Кравец.

Актриса студии "Квартал 95" пережила синдром уцелевшего, поэтому взялась активно помогать стране из-за границы. Она записывает сказки для детей и озвучивает уроки в онлайн-школе "Паляниця", где детям остроумно объясняют реалии сегодняшнего дня.

Напомним, в России состоялся концерт "Крымская весна", посвященный оккупации Крыма. В нем приняли участие многие российские звезды, в том числе Полина Гагарина. Телеведущая Маша Ефросинина не оставила без внимания такой циничный поступок артистки.

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