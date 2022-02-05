Квартал 95 назвали "русским комедийным шоу" в Германии: как отреагировал коллектив

Квартал 95 назвали "российским юмористическим шоу" в Германии / УНИАН

Студию Квартал 95 назвали "российским юмористическим шоу" в Германии. В компании на это незамедлительно отреагировали.

Объявление с надписью "Russische Comedy-Show" появилось на официальном портале Гамбурга. У коллектива там запланировано выступление 4 февраля 2023 года. На портале города появился анонс, в котором написали, "Квартал 95" — "русское юмористическое шоу".

В коллективе уже отреагировали на такую ошибку. Они обратились к прокатчикам и попросили, чтобы их не дискредитировали. "Квартал 95" – это украинское шоу.

"Уважаемые прокатчики! Если вы беретесь сотрудничать с украинской Студией "Квартал 95" и презентуете "Вечерний Квартал" в странах Европы, пожалуйста, не дискредитируйте своих партнеров. Студия "Квартал 95" — была, есть и останется украинской компанией! И никаких других вариантов презентации наших проектов быть не может!" – ответил коллектив.

instagram.com/kvartal95official/

Сейчас в студии ожидают исправления ошибки. Кроме того, если подобная ситуация повторится, то коллектив отменит свои концерты.

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"Ожидаем срочной поправки и извинений. В случае повторения таких ситуаций, Студия "Квартал 95" будет отменять концерты без предупреждения прокатчика", — говорится в сообщении коллектива.