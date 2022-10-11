Не хочет воевать в Украине: внук Пугачевой пешком сбежал из России

Внук Пугачевой пешком сбежал из России / скриншот

Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков, которая ранее улетела в Израиль, также покинул Россию.

Актер пересек границу на одном из пограничных переходов между Ивангородом и эстонской Нарвой. По информации росСМИ, на такой поступок Пресняков решился 24 сентября — через трое суток после объявления частичной мобилизации.

Он пересек границу страны на одном из пешеходных пограничных переходов между Ивангородом и эстонской Нарвой.

Чтобы пересечь границу, необходимо иметь с собой загранпаспорт с действующей шенгенской или национальной визой. Для Преснякова-младшего это не проблема - у внука Пугачевой есть гражданство Литвы, поэтому виза ему не нужна.

Напомним, ранее певица Алла Пугачева решила прервать молчание после побега в Израиль. После смелого решения на Примадонну вылилось огромное количество грязи - россияне осудили поступок певицы.

На своей страничке в Instagram она опубликовала пост, адресованный тем, кто ее критикует.

Также мы писали, что ранее певец Владимир Пресняков признался, что его присутствия в жизни сын было недостаточно. После развода Никита остался жить с мамой, которая тоже регулярно ездила по гастролям.

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