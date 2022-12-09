"Не дай скучать тем, кто смотрит с неба": Дантес трогательно вспомнил погибшего в боях друга-комика

Популярный украинский музыкант и шоумен Владимир Дантес трогательно простился с юмористом Ярославом Гаркавло, героически погибшим на фронте.

Владимир Дантес и Ярослав Гаркавко / скриншот из видео, УНИАН

Известный украинский поп-музыкант и шоумен Владимир Дантес крайне и крайне душевно простился с комиком Ярославом Гаркавко, который накануне геройски погиб на фронте в боях против русских оккупантов. Теплыми воспоминаниями о юмористе, с которым он играл вместе в проекте"Лига смеха", певец поделился на своей странице в Instagram.

"Ярик! Светлая память! Мы прошли с тобой сезон, где стали чемпионами вместе с воробьями. Мы с тобой играли вместе в ОГО, играли в покер, смеялись в коридорах Жовтневого, ты постоянно накидывал приколы и с тобой было всегда радостно, даже когда на душе было плохо. Иногда создавалось впечатление, что у тебя не бывает плохого настроения [...] Ты пошел защищать Украину, защищать нас. Враги прервали твой путь в этом мире. Пожалуйста, не дай тем, кто смотрит с неба на нас, скучать", – рассказал Дантес.

Гаркавко играл в команде "Воробушек", вместе с которым одержал победу в шоу, а также в команде "ОГО", а Дантес в то время был тренером проекта.

Напомним, ранее известный музыкант и продюсер Потап (Алексей Потапенко) утверждал ‒ он заочно, через своего отца, записался в территориальную оборону. И при этом остался за границей. В ответ его поклонники и коллеги выразили сомнение в том, что Потапенко действительно заключил контракт.

Тогда Потап привел фотодоказательство того, что он заочно записался в ряды добровольческого формирования территориального общества (ДФТО).

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