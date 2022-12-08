На фронте умер украинский актер и участник Лиги Смеха Ярослав Гаркавко

Гаркавко пошел в ВСУ чтобы победить российского оккупанта.

Умер Ярослав Гаркавко / t.me/ligasmeha, pixabay.com

Украинский актер, комик и телеведущий Ярослав Гаркавко погиб, защищая родину в составе ВСУ от российских захватчиков.

Об этом сообщает проект Лига Смеха на официальном Telegram-канале. "Ужасающие новости, в которые не хочется верить. Не стало Ярослава Гаркавко, которого, мы уверены, многие из вас знают. Пока не хватает слов, в голову лезут только приятные воспоминания, связанные с этим человеком. Спасибо тебе друг, за то, что защищал нас все это время. Покойся с миром", - сообщается в некрологе.

Грустную новость также подтвердил друг и коллега Ярослава Олег Свищ: "Хочу чтобы вы его помнили. И я его помнил. Это Ярик Гаркавко, мой друг - прекрасный и светлый человек, защитник Украины, жизнь которого оборвалась из-за русской мерзости. С самого начала войны я держался и ни разу не плакал. Сегодня плачу. Потому что для меня он был очень близок". Позже, вероятно от избытка чувств, Олег удалил пост-посвящение Гаркавко.

Ярослав Гаркавко был ярким комиком, который принимал участие в юмористическом шоу Лига Смеха в составе команд ОГО и Воробушек.

Лига смеха - проект, с которого вышло не только множество артистов, но и, во время войны, защитников Украины в составе ВСУ и ТРО, а также волонтеров, которые сплотились одним юмористичеким фронтом.

Олег Свищ подтвердил смерть Ярослава Гаркавко / instagram.com/olegsvish

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Англии умер шотландский актер, комедиант и писатель Робби Колтрейн (Энтони Роберт Макмиллан) - более всего известный по роли Хагрида в "потерриане".

До того, в начале августа 2022 года, умерла Нишель Николс - американская актриса и певица, которая заслужила всенародную любовь и популярность благодаря роли лейтенанта Нийота Ухуры из киновселенной Star Trek (Звездный путь).

Другие новости: