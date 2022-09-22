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Юмористки "Лиги смеха" рассказали о жизни после 24 февраля и почему юмор лечит

22 сентября 2022, 13:29

Для каждого украинца 24 февраля стало одним из самых страшных дней в жизни. Юмористки рассказали, что каждая пыталась взять себя в руки.

Юмористки 'Лиги смеха' рассказали о жизни после 24 февраля и почему юмор лечит
Анастасия Оруджова. Фото пресс-службы

Уже завтра, 23 сентября в 18:00 на телеканале ТЕТ состоится долгожданное возвращение юмористического проекта "Лига Смеха". В такое сложное для Украины время юмор помогает людям не сдаваться. Зрителей ожидает возвращение звездного сезона "Битвы титанов", в котором соберутся сильнейшие команды за всю историю проекта. Вместе с ними создавать настроение украинцам будут тренеры Сергей Бабкин, Олеся Жураковская, Маша Ефросинина, Гарик Корогодский, Владимир Дантес и Станислав Боклан.

За восемь сезонов шоу "Лига Смеха" открыло невероятное количество талантов, которые активно продолжают свое дело. Среди них – актрисы "Женского Квартала" Ирина Сопонару(команда "Винницкие"), Анастасия Оруджова ("Трио разные и ведущий"), Татьяна Песик ("VIP-Тернополь") и Александра Машлятіна ("Трио разные и ведущий"). Они в эксклюзивном интервью для сайта 1+1 вспомнили первый день войны, рассказали о своей волонтерской деятельности и как юмор помогает им справляться со стрессом.

Для каждого украинца 24 февраля стало одним из самых страшных дней в жизни. Юмористки рассказали, что каждая пыталась взять себя в руки. Кто-то отправился домой к родителям или за границу, однако не обошлось и без смелых поступков. Александра Машлятина эксклюзивно рассказала: в первый день вторжения отправилась в военкомат, чтобы попасть в столичную тероборону.

Александра Машлятина
Александр Машлятина. Фото пресс-службы

"Я взяла паспорт и пошла записываться в тероборону. А там стояла длиннющая очередь. Я подошла, спросила, вообще ли у меня есть шанс попасть в военкомат. Мне ответили, что нет и попросили не занимать просто так место в очереди",- вспоминает юмористка.

Однако Александра нашла себя в волонтерстве – ездила на закупку продуктов Киевом, которые отвозила в столичный госпиталь, а впоследствии присоединилась к разбору завалов в деоккупированных городах Киевщины и сборов для ВСУ.

Ирина Сопонару

А вот Ирина Сопонару вспомнила как в начале вторжения помогала расселять украинцев в Варшаве. Говорит, что взяла на себя обязанность помочь женщинам и детям найти приют в хостелах.

"В первые дни войны украинцы просто спали на полу на варшавском вокзале, им не было куда пойти. Уже через несколько дней были организованы шелтеры, поляки действительно молодцы. Мы же на себя взяли задачу расселять женщин и детей в хостелы. Люди селились на разный срок, у каждого своя ситуация. Только за первые три дня мы поселили 165 человек",- поделилась Ирина.

Татьяна Песик

Со временем девушки решились вернуться к своему профессиональному юмористическому делу и начали давать концерты для защитников. Как вспоминает Татьяна Песик, впервые она выступила перед военными в родном Тернополе. Юмористка поделилась, что тогда действительно не знала, уместны ли шутки в это время, а перенервничала настолько, что даже забыла представиться.

Военные радовались, смеялись. Они очень хорошо воспринимали юмор. Им это очень нужно. Юмор их подбадривает, мотивирует, придает сил", –вспомнила Песик.

Сейчас юмористки дают много благотворительных концертов для военных. По словам актрисы Анастасии Оруджовой, для нее это всегда эмоциональные выступления и она чувствует, что вместе с коллегами делает нужную работу.

"Каждый раз, когда военные поют гимн, я рыдаю на сцене. Это их время, время настоящих героев и я радуюсь тому, что мы можем их по крайней мере морально поддержать. Военные невероятно благодарны и очень застенчивы. Все говорят, что такие выступления дают им эмоциональную подзарядку, мотивируют. Но и мы получаем много эмоций от этих концертов", –подчеркнула Оруджова.

Выступления юмористок можно будет увидеть 23 сентября в 18:00 на телеканале ТЕТ в юмористическом проекте "Лига Смеха". Относительно юмора и его влияния и моральное состояние, актрисы отмечают: смех действительно лечит и позволяет держать себя в тонусе.

"С началом войны я думала, что больше никогда не буду искренне смеяться. Но это не так. Когда я поймала свой первый настоящий смех, то поняла, что хотя бы на минуту смогла отвлечься от всех событий. Я уже не помню, с чего я смеялась. Но когда это произошло, я такая – ой, вау, смех действительно лечит. Невозможно постоянно жить в таком стрессе или в режиме напряжения. Если бы я немного не отвлекалась, то наверняка бы уже заболела", – прокомментировала Сопонару.

Больше подробностей читайте в полном интервью актрис на сайте 1+1.

Юмористки 'Лиги смеха' рассказали о жизни после 24 февраля и почему юмор лечит

Не пропустите - уже 23 сентября в 18:00 на телеканале "Лига Смеха". Смеемся-значит не сдаемся.

Лига смеха
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