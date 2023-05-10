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Наталья Валевская после развода встретила новую любовь

Анна Подгорная
10 мая 2023, 12:59 обновлено 10 мая, 12:59
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Летом Валевская приняла тяжелое решение - разорвать брак, который длился не один десяток лет.
Наталья Валевская
Наталья Валевская закрутила новый роман / instagram.com/valevska_official

Украинская певица Наталья Валевская в июне 2022 года разорвала 20-летние отношения со своим мужем Владимиром Пригладем. Про причины развода артистка распространяться не стала, но отметила, что решение далось ей нелегко.

Правда, в холостячках Валевская ходила недолго. В интервью для ЖВЛ артистка призналась, что в ее жизни появился новый мужчина. О браке пока говорить рановато, но певица подчеркивает - в этих отношениях она абсолютно счастлива.

"Теперь я счастлива. У меня есть пара. Он - патриот. Он сейчас здесь, вносит свой вклад в победу. Он даже не знаком с моим творчеством. Он просто всегда видит, как на меня реагируют люди. Я не спешу. Я могу себе купить кольцо, любое платье мне сошьют. Не в этом дело. Дело в том, чтобы здесь и сейчас. А штамп в паспорте - это юридическая тема. У нас другие отношения, но если мы захотим - придем к этому", - рассказывает артистка.

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Также Наталья со смехом отметила, что больше замужества она мечтает о том, чтобы стать матерью. Ранее она упоминала, что всерьез рассматривает вариант ЭКО, как способ забеременеть и выносить ребенка.

Смотрите откровенное интервью Натальи Валевской про перемены в ее личной жизни:

Ранее британские таблоиды подтвердили расставание актрисы Меган Фокс и репера Machine Gun Kelly (Колсон Бэйкер) - красотка якобы съехала от жениха, а он отрывается, как холостяк.

Также стало известно, что легендарная певица Шер бросила бойфренда, музыкального продюсера Александра Эдвардса, который младше нее на 40 лет. Пара была вместе с ноября 2022 года и даже обсуждала помолвку.

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