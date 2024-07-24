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Наталка Карпа показала фото с мужем из ВСУ и рассказала, где он воюет

Андрей Ганчук
24 июля 2024, 22:01
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Муж украинской певицы служит в Донецкой области и воюет в составе 58-й мотопехотной бригады имени Ивана Выговского, рассказала сама Наталка Карпа.
Наталка Карпа, ее муж
Наталка Карпа рассказала, что ее муж воюет на Угледарском направлении / Коллаж: Главред, фото: пресс-служба певицы, instagram.com/natalkakarpa

Украинская певица Наталка Карпа впервые за длительный период времени опубликовала фотографию со своим супругом, который служит в Вооруженных силах Украины.

В своем Instagram она рассказала, что муж воюет в рядах 58-й мотопехотной бригады имени Ивана Выговского.

Супруг воюет на Угледарском направлении в Донецкой области. Детали певица не раскрывает.

видео дня

"Муж находится на Угледарском направлении, Донецкая область. Он сейчас в 58-й мотопехотной бригаде им. И. Выговского. Хотелось бы рассказать больше, но лучше подпишитесь на Джеки и от первых уст все услышите", - добавила певица.

Кроме того, Наталка показала, что общается с мужем по видеосвязи.

Муж Наталки Карпы в ВСУ
Муж Наталки Карпы в ВСУ / instagram.com/natalkakarpa

Кто такая Наталка Карпа?

Наталья Карпа – украинская певица, ведущая и заслуженная артистка Украины. Соучредитель продюсерского центра Karparation. С 2016 года в браке с Героем АТО Евгением Тереховым.

Звезды в ВСУ – кто уже пошел защищать Украину:

Сергей Жадан вступил в НГУ и показал первые кадры: писатель и музыкант в ряды батальона Хартия. Он опубликовал фотографию, как проходит обучение.

Кроме того, известная украинская актриса вступила в ряды ВСУ. Мария Агапитова, которая еще в 2022 году хотела пойти в армию, уже в Силах обороны Украины и показала соответствующее фото.

Лидер популярной группы вступил в ВСУ и рассказал про мобилизацию: певец и фронтмен группы-участника Национального отбора на Евровидение-2022 Our Atlantic Виктор Байда признался, что его "запаковал патруль полиции".

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