Наталка Карпа показала фото с мужем из ВСУ и рассказала, где он воюет

Украинская певица Наталка Карпа впервые за длительный период времени опубликовала фотографию со своим супругом, который служит в Вооруженных силах Украины.
В своем Instagram она рассказала, что муж воюет в рядах 58-й мотопехотной бригады имени Ивана Выговского.
Супруг воюет на Угледарском направлении в Донецкой области. Детали певица не раскрывает.
"Муж находится на Угледарском направлении, Донецкая область. Он сейчас в 58-й мотопехотной бригаде им. И. Выговского. Хотелось бы рассказать больше, но лучше подпишитесь на Джеки и от первых уст все услышите", - добавила певица.
Кроме того, Наталка показала, что общается с мужем по видеосвязи.
Кто такая Наталка Карпа?
Наталья Карпа – украинская певица, ведущая и заслуженная артистка Украины. Соучредитель продюсерского центра Karparation. С 2016 года в браке с Героем АТО Евгением Тереховым.
Звезды в ВСУ – кто уже пошел защищать Украину:
Сергей Жадан вступил в НГУ и показал первые кадры: писатель и музыкант в ряды батальона Хартия. Он опубликовал фотографию, как проходит обучение.
Кроме того, известная украинская актриса вступила в ряды ВСУ. Мария Агапитова, которая еще в 2022 году хотела пойти в армию, уже в Силах обороны Украины и показала соответствующее фото.
Лидер популярной группы вступил в ВСУ и рассказал про мобилизацию: певец и фронтмен группы-участника Национального отбора на Евровидение-2022 Our Atlantic Виктор Байда признался, что его "запаковал патруль полиции".
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