Наталка Карпа показала фото с мужем из ВСУ и рассказала, где он воюет

Муж украинской певицы служит в Донецкой области и воюет в составе 58-й мотопехотной бригады имени Ивана Выговского, рассказала сама Наталка Карпа.

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Наталка Карпа рассказала, что ее муж воюет на Угледарском направлении / Коллаж: Главред, фото: пресс-служба певицы, instagram.com/natalkakarpa

Украинская певица Наталка Карпа впервые за длительный период времени опубликовала фотографию со своим супругом, который служит в Вооруженных силах Украины.

В своем Instagram она рассказала, что муж воюет в рядах 58-й мотопехотной бригады имени Ивана Выговского.

Супруг воюет на Угледарском направлении в Донецкой области. Детали певица не раскрывает.

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"Муж находится на Угледарском направлении, Донецкая область. Он сейчас в 58-й мотопехотной бригаде им. И. Выговского. Хотелось бы рассказать больше, но лучше подпишитесь на Джеки и от первых уст все услышите", - добавила певица.

Кроме того, Наталка показала, что общается с мужем по видеосвязи.

Муж Наталки Карпы в ВСУ / instagram.com/natalkakarpa

Кто такая Наталка Карпа? Наталья Карпа – украинская певица, ведущая и заслуженная артистка Украины. Соучредитель продюсерского центра Karparation. С 2016 года в браке с Героем АТО Евгением Тереховым.

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