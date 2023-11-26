УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Наталка Денисенко в слезах рассказала про экстренную операцию на груди

Анна Подгорная
26 ноября 2023, 17:40
Артистка вовремя обратилась к специалисту и назвала причину плохого самочувствия.
Наталка Денисенко
Наталка Денисенко перенесла операцию / коллаж: Главред, фото: instagram.com/natalka_denisenko

Украинская актриса театра, кино и озвучки Наталка Денисенко на своем примере узнала о важности самообследования груди для женского здоровья. В своем блоге в Instagram она рассказала, что попала в больницу.

Денисенко обнаружила в своей груди уплотнение, похожее на шарик, которое болело. Она не стала испытывать судьбу, а тут же обратилась к маммологу. У врача выяснилось, что у Наталки киста.

Новообразование экстренно удалили при помощи пункции. Сейчас жизни актрисы ничего не угрожает. Тем не менее перед поклонниками она появилась в слезах.

видео дня

Денисенко опубликовала фото после операции и призналась, что плачет не из-за операции - процедура хоть и оказалась болезненной, причина появления у нее кисты больнее "ранила" артистку.

"Это не смертельно! Было немного больно... Но я так расстроена не из-за физической боли... Очень больно от того, что я понимаю, почему это произошло!!! Война бьет по психике, физическом состоянии, гормонам, и вылезают такие болячки, которых никогда бы у нас и не было бы", - говорит Наталка Денисенко.

Наталка Денисенко
Наталка Денисенко перенесла операцию / instagram.com/natalka_denisenko

Ранее стало известно, что Вера Брежнева, которая теперь выступает под псевдонимом Vera, впервые за время полномасштабной войны спела в Киеве. Ее участие в концерте было тайной.

Также певец-воин Виталий Козловский впервые после мобилизации спел на концерте. На сцену артист вышел в форме, и призвал не забывать про военных, которые сейчас в окопах.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
шоу-бизнес новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Война может выйти за пределы юга и востока Украины: генерал Наев назвал угрозу

Война может выйти за пределы юга и востока Украины: генерал Наев назвал угрозу

18:05 Украина
Настоящая зимняя сказка: какой будет погода на Рождество и Новый год

Настоящая зимняя сказка: какой будет погода на Рождество и Новый год

18:04 Синоптик
"Россияне лезут из всех щелей": ВСУ - об очень тяжелых боях за Авдеевку

"Россияне лезут из всех щелей": ВСУ - об очень тяжелых боях за Авдеевку

16:51 Украина
Все главные новости

Последние новости

18:33

Российская ПВО "пульнула" по своим же: под обстрелом оказался жилой дом

18:05

Война может выйти за пределы юга и востока Украины: генерал Наев назвал угрозу

18:04

Настоящая зимняя сказка: какой будет погода на Рождество и Новый год

17:56

"Все уже началось": какие 7 дней в декабре нельзя игнорировать украинцам - прогноз

17:52

Путинский "друг" Орбан выдал новое заявление об Украине: "гудит" вся сеть

Украина весной-летом 2025-го выйдет на границы 1991 года и вступит в НАТО – СвитанУкраина весной-летом 2025-го выйдет на границы 1991 года и вступит в НАТО – Свитан
17:40

Наталка Денисенко в слезах рассказала про экстренную операцию на груди

16:52

"Армия дронов и ГУР не выспались": Федоров заинтриговал заявлением об ударах по РФ

16:51

"Россияне лезут из всех щелей": ВСУ - об очень тяжелых боях за Авдеевку

16:34

Дешевые способы, как защитить лицо от холода

Реклама
16:26

Гороскоп на неделю с 27 ноября по 3 декабря: Рыбам - самоанализ, Весам - потенциал роста

16:08

ВСУ могут нанести внезапный удар: генерал-разведчик назвал неожиданное направление

16:04

Кого нельзя пускать в дом 27 ноября, чтобы они не принесли беду: приметы

16:02

Партизаны Украины в Крыму нашли корабли РФ: где оккупанты их прячут, фото

15:41

Ученица чародея овладела тайной колдовства: рецензия на мультфильм "Желание"Видео

15:15

Известная блогерша Настя Талпа беременна во второй разВидео

14:53

Разведка Украины узнала о планах РФ напасть на страны Балтии: заявление Латвии

14:46

Почему в Украине на улице оказалось огромное количество специалистовмнение

14:46

"Раздавить Россию": раскрыт неожиданный сценарий победы в войне с РФ

14:22

РФ перебросила системы С-400 из Калининграда в Украину: разведка Британии объяснила угрозу

14:17

Массированная атака БПЛА на Россию - "ответ" за Киев, РФ атаковали более 30 дронов

Реклама
13:50

Женщина показала гениальный лайфхак из фольги, который не позволит коту залезть на елкуВидео

13:48

Гороскоп Таро на неделю с 27 ноября по 3 декабря: Деве - трудное решение, Стрельцу - расширение горизонтов

13:46

Массированный удар аналогом Shahed: в РФ паника из-за атаки неизвестных дронов

13:39

Муж-воин художницы Евгении Гапчинской получил ранение на фронте

13:11

Финансовый гороскоп на неделю с 27 ноября по 3 декабря: кто из знаков разбогатеет на этой неделе

12:58

ВСУ обрушат фронт: британский полковник назвал переломный этап в войне

12:55

В Одесской области - снежный Апокалипсис: перекрыта важная трассаВидео

12:36

На Киевщину надвигается непогода: украинцев предупреждают о сильных метелях

12:27

Россия пошла "мясными штурмами" на село под Купянском: хочет развить наступление

12:16

Церковный праздник 27 ноября: что нельзя делать на святого великомученика Иакова

12:09

Звезда Скаженого весілля и Слуги народа Арам Арзуманян получил срок за драку

12:06

Любовный гороскоп на неделю с 27 ноября по 3 декабря: Водолею - разрушенные иллюзии, Козерогу - внимание знаменитости

11:52

Мощный удар ВСУ на юге: уничтожены сотни оккупантов РФ вместе с техникой

11:45

Россия сейчас не может запускать ракеты с кораблей: названа причина

11:20

Гороскоп на завтра 27 ноября 2023: Овен - терпите, Лев - простите обиды

11:10

В Украину несется снежный шторм и ударит дикий мороз: синоптик назвал даты

10:33

На фронте погиб известный украинский футболист, серебряный призер чемпионата

10:18

ВСУ подбираются к трассе, которая соединяет Крым с Мелитополем - экс-командир "Айдара"

09:35

"Нет смысла организовывать плацдарм": Свитан объяснил тактику ВСУ на юге

09:26

Успешное наступление под Бахмутом: в ISW раскрыли, какую тактику применили ВСУ

Реклама
09:13

Лунный календарь 27 ноября 2023: Полнолуние сулит обман, соблазн и несчастливый брак

09:00

Украину ждет трескучая зима: налетит -20 и завалит снегом - народный синоптик

08:44

Дрон ударил по многоэтажке, есть пострадавшие: в РФ пожаловались на атаку БПЛАВидео

08:35

Россияне продолжают продвигаться под Авдеевкой: в ISW рассказали о критической ситуации

07:25

Россия ночью атаковала Украину дронами: в Киеве раздавались взрывы

05:30

Как очистить микроволновку за 5 минут: очень легкий и рабочий способ

04:36

Кроссовки как новые: как стирать обувь в стиральной машине, не испортив ее

03:00

Прорыв в спину российским войскам: Свитан рассказал о последствиях форсирования Днепра

02:20

Настя Каменских публично проигнорировала Потапа: тот не смолчал

01:27

Спасет жизнь и укажет на битое авто: 4 хитрых секретов ремня безопасности, о которых не знают водители

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп таро
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаСтиркаКомнатные растения
Персоны
Алексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять