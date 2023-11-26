Наталка Денисенко в слезах рассказала про экстренную операцию на груди

Украинская актриса театра, кино и озвучки Наталка Денисенко на своем примере узнала о важности самообследования груди для женского здоровья. В своем блоге в Instagram она рассказала, что попала в больницу.
Денисенко обнаружила в своей груди уплотнение, похожее на шарик, которое болело. Она не стала испытывать судьбу, а тут же обратилась к маммологу. У врача выяснилось, что у Наталки киста.
Новообразование экстренно удалили при помощи пункции. Сейчас жизни актрисы ничего не угрожает. Тем не менее перед поклонниками она появилась в слезах.
Денисенко опубликовала фото после операции и призналась, что плачет не из-за операции - процедура хоть и оказалась болезненной, причина появления у нее кисты больнее "ранила" артистку.
"Это не смертельно! Было немного больно... Но я так расстроена не из-за физической боли... Очень больно от того, что я понимаю, почему это произошло!!! Война бьет по психике, физическом состоянии, гормонам, и вылезают такие болячки, которых никогда бы у нас и не было бы", - говорит Наталка Денисенко.
Ранее стало известно, что Вера Брежнева, которая теперь выступает под псевдонимом Vera, впервые за время полномасштабной войны спела в Киеве. Ее участие в концерте было тайной.
Также певец-воин Виталий Козловский впервые после мобилизации спел на концерте. На сцену артист вышел в форме, и призвал не забывать про военных, которые сейчас в окопах.
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