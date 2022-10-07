"Настюха, тренируйся, мобилизация ждет!": неуклюжая Волочкова опозорилась в спортзале

Неуклюжая Волочкова опозорилась в спортзале / скриншот

Российскую балерину Анастасию Волочкову подняли на смех из-за ее занятий в спортзале.

На своей страничке в Instagram она опубликовала видео, на котором упражняется на тренажере.

"Трудовые балетно-фитнес будни. Жизнь-это движение! А Вы поддерживаете свою форму физическими нагрузками?", - поинтересовалась Волочкова у своих подписчиков.

Вместо ответа одиозная балерина получила горы критики. Под видео указали, что упражнения она делает неправильно и рискует получить травму.

"Траектория движения абсолютно неправильная. И так дёргаться в этом возрасте нельзя", "Неправильные движения и дёрганные. Можно нанести травму", "Некрасиво и непрофессионально. Прямо судороги какие-то", "Настюха, тренируйся, мобилизация ждет!", - писали в комментариях под постом Волочковой.

Ранее Волочкова, которая прославилась своими шпагами, решила побаловать своих поклонников новым трюком. Она опубликовала фото, на котором показала экстремальный шпагат - ноги она закинула на перила балкона.

Также мы писали, что Волочкова, которую давно критикуют за употребление спиртного, заявилась на шоу пьяной. Она резко ответила критикам, которые то и дело обвиняют ее в алкоголизме.

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