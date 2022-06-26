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Настю Каменских упрекнули в лицемерии из-за ролика о довоенной Украине

26 июня 2022, 18:30

Артистке отказывают в праве грустить из-за того, что она сейчас в безопасности.

Настя Каменских нарвалась на критику из-за видео о том, по чему она скучает / instagram.com/kamenskux

Украинская певица Настя Каменских была с мужем, музыкальным продюсером, шоуменом и певцом Потапом, и семьей за границей, когда в Украине началась полномасштабная война.

Тем не менее, артисты активно занимаются волонтерством, организовывают благотворительные концерты по сбору средств для пострадавших соотечественников.

Также война послужила импульсом для развития творчества Каменских. Мощные, хоть и отрицательные, эмоции вдохновили ее на новые песни. Одна из них Back Home (назад домой - прим. редактора) посвященная украинцам, которые были вынуждены покинуть свои дома и страну из-за войны, а также их чувствам.

Недавно к этой песне она выпустила ролик, собранный из фото и видео из ее прошлой, мирной жизни до войны.

"Мы все сейчас так сильно скучаем. За привычной жизнью, за близкими, за домом, работой и за столькими моментами, когда мы были так счастливы. Давайте вдохновим себе и друг друга такими же видео? Потому что это не просто то, по чему мы скучаем, это то, за что нам следует бороться! ❤️", - подписала кадры артистка.

В комментариях мнения разделились: кто-то благодарит Каменских за такую искреннюю и горькую песню, другие напоминают артистке, что как было больше никогда не будет. А третьи и вовсе критикуют певицу, не подбирают слов, дескать, хорошо грустить о судьбе страны, когда ты в тепле, достатке и безопасности:

"Ну так приезжай на недельку) Или боитесь, что Потапа не выпустят потом".

"Недурно ты тащишься на курортах, пока украинцы или погибают или стоят в очереди за социальной помощью в Германии......"

"Сумно?? Вперед, праці повно,востоновити Харків, відвоювати Херсон, Донбасс, Крим, роботи повно, вперед".

"Велком в Україну, боротися разом!.... Олексій ж призовного віку, чи не так?!("

"Доки всі тут, ви з чоловіком на пісочку так сумуєте.... Де Потап? Там де і Монатік..."

"Не повірю, що в Іспанії біля моря, з рідними, з якими втекли від війни, і сумно. Едине, в що повірю, то що сумно, бо гроші не заробляються. І часом приходиться співати на благодійних концертах. Лицемірка ще та!"

"Вони втікли і ще там щось лепчуть. Самі хитріші. А якби всі так втекли, то Путін був би вже тут".

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Ранее Потап рассказывал, как ему и Насте Каменских, когда они были еще дуэтом, предлагали выступать на Евровидении от России три года подряд.

Также стало известно, что популярное тревел-шоу Орел и Решка больше не будут транслировать в России в связи с войной. Программу также ожидают некоторые изменения.

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