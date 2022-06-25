Шоу "Орел и Решка" больше не будут показывать в России

Мишель Андраде / instagram.com/mishvirmish/

Телеведущая и певица Мишель Андраде, которая недавно сообщила о том, что больше не работает с продюсерским центром Потапа, проект "Орел и решка" больше не будут транслировать в россии.

Об этом она рассказала в интервью Славе Демину. О прекращении сотрудничества с российским телеканалом "Пятница" также ранее объявила и автор идеи "Орла и решки" Нателла Крапивина.

Читайте такжеМишель Андраде "с дыркой в штанах" похвасталась упругими ягодицами

"Переговоры шли, но проект больше не будут транслировать в России. Мы даже поменяли заставку "Орла и Решки" на флаг Украины. Пока что проект на паузе. Мы сняли второй сезон, это 12 выпусков, которые не вышли еще. Но у меня продолжаются читки, а ребята монтируют, находясь в Украине. Мы доделываем эту работу и, возможно, я не знаю, когда точно, может в конце года или в следующем, выйдут эти выпуски", — отметила Мишель.

Ранее Мишель Андраде сообщила, что больше не является продюсерским продуктом компании "MOZGI". Певица, несмотря на это, продолжает поддерживать отношения с компанией. "Мы работаем, мы продолжаем поддерживать друг друга, но уже на совершенно других условиях", - рассказала артистка.