Настя Каменских воссоединилась с Потапом в день рождения - что он ей подарил

Вы узнаете:
- Как Настя Каменских отпраздновала деньрождения
- С кем она провела время
Украинская известная певица Настя Каменских вчера, 4 мая, отпраздновала 38-летие вместе с мужем за границей.
Как стало известно из соцсетей артистки, она уже некоторое время находится рядом с мужем – украинским рэпером Потапом, который еще в начале полномасштабной войны в Украине сбежал за границу.
Каменских опубликовала фото из празднования в ресторане, на котором показалась вместе с гостями, а рядом с ней был Потап. На снимке она позировала в эффектном белом платье с декольте на силиконовых бретелях.
Также Настя показала, какой подарок получила от мужа.
Отметим, Потап поздравил свою жену в соцсетях и поделился, что именинница начала свое утро со спорта. Каменских в розовом топе и шортах потренировалась, а на фоне рэпер спел ей Happy Birthday.
"Вот так суперзвезда начала свой день рождения", - написал Потап.
Напомним, долгое время ходили слухи о том, что Каменских и Потап на грани развода, но недавно певица сообщила поклонникам, что у них все хорошо прямо со сцены на собственном концерте за границей.
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Настя Каменских - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, недавно певица Настя Каменских призналась, что пережила очень непростой период. Также Каменских намекнула поклонникам, что в ее личной жизни произошли изменения. И внезапно Каменских заговорила об окончании отношений.
А также ранее Настя Каменских решила показать поклонникам, как она проводит свой день и чем занимается. Каменских побывала на массаже и купила маску для волос. Затем певица отправилась в клинику, где посетила стоматолога и подолога.
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Кто такая Настя Каменских?
Настя Каменских — украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.
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