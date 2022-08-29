Настя Каменских прокомментировала беременность: "Я очень благодарна, все ждут моего ребенка"

Настя Каменских рассказала о своей беременности от Потапа / instagram.com/kamenskux

Украинская певица Настя Каменских в откровенной беседе с Алиной Доротюк рассказала, что на самом деле кроется за слухами о ее беременности.

Артистка недавно вернулась домой в Киев, и ее слегка располневшую фигуру тут же восприняли, как признак скорого появления ребенка, которое предрекают Каменских последние несколько лет.

Настя Каменских с загадочной улыбкой рассказала Доротюк, что к подобной реакции на ее колебания в весе она давно привыкла. Певица категорически отрицает беременность: она набрала несколько лишни кило, но не из-за ребенка, а из-за стресса, в котором находится из-за войны.

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"10 лет я уже рожаю... По поводу беременности это уже так много лет, что я просто не реагирую. Многие спрашивали у меня, конечно. И очень много комментариев у меня под фотографиями в инстаграмме "вангую точно – она беременна". Я очень благодарна, что все ждут моего ребенка. Спасибо вам большое. Конечно, вы все узнаете первыми... Но знаешь, что самое смешное? Мне кажется, что когда я действительно забеременею, и буду об этом говорить, мне никто не поверьте. Короче, я не беременна. Это все какие-то предположения журналистов или болтовня в соцсетях", - прокомментировала приписываемую ей беременность Каменских.

Напомним, украинская певица Настя Каменских замужем за Алексеем 'Потапом' Потапенко с 2019 года. И хотя три года - относительно небольшой срок, но все это время поклонники нашумевшего дуэта ожидают услышать от кумиров главную новость о беременности артистки.

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