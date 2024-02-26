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Настоящий фурор: Зеленская кардинально сменила прическу

Элина Чигис
26 февраля 2024, 10:02
Первая леди Украины решила освежить свой образ и поменяла прическу.
Настоящий фурор: Зеленская кардинально сменила прическу
Елена Зеленская показала новую прическу / коллаж: Главред, фото: instagram.com/olenazelenska_official/, facebook.com/zelenskyy.official/

Елена Зеленская предпочитает стильные и сдержанные луки, на этот раз она удивила экспериментом с волосами. Видимо, первая леди, как и большинство женщин, в предчувствии весны захотела изменений.

На своей странице в Instagram Зеленская поделилась снимком, на котором показала, как по-новому сделала укладку.

Первая леди обычно выходит в люди с волнистыми волосами или же со сдержанным пучком, однако на этот раз она показалась с ровными волосами. С одной стороны волосы были уложены за ушко, на котором красовалась элегантная серьга в форме шарика.

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Елена Зеленская изменила длину волос
Елена Зеленская изменила длину волос / фото: скрин instagram.com/olenazelenska_official/

Трудно не заметить, что изменилась и длина волос, они стали намного короче, но с оттенком Зеленская пока не экспериментирует.

Добавим, первую леди уже давно считают эталоном стиля и красоты, а ее образы часто стают предметом восхищения среди поклонников. На этот раз подписчики Зеленской по достоинству оценили изменения жены президента Украины, оставив 18 тысяч лайков под ее постом.

Кто такая Елена Зеленская?

Елена Зеленская — супруга президента Украины Владимира Зеленского, первая леди Украины с 20 мая 2019 года, сценарист студии "Квартал-95". Входит в список 100 самых влиятельных людей 2023 года по версии журнала Time.

Напомним, в ноябре Елена Зеленская посетила Сорбонну в стильном деловом костюме, чем доказала французам, что знает толк в моде.

А также недавно пропагандисты террористической РФ опозорились фейком о Елене Зеленской, заявив, что первая леди "спустила" на шопинг в бутике Cartier в Нью-Йорке 1 миллион долларов.

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Владимир Зеленский Елена Зеленская новости Украины
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