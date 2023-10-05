Шопинг за $1 миллион: пропагандисты опозорились фейком про Елену Зеленскую

История с закрученным сюжетом включала в себя украшения от Cartier, фурию-первую леди и несчастную девушку, которая попала под ее горячую руку.

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Елена Зеленская стала жертвой фейка про покупку украшений на 1 млн долларов / коллаж: Главред, фото: instagram.com/olenazelenska_official

Первая леди Украины Елена Зеленская нередко становится жертвой фейков, которые распространяет пропагандистская машина страны-оккупанта. Сейчас по Сети стремительно распространяется история, сюжету которой позавидовали бы голливудские режиссеры.

Так в Instagram, на странице, которая была основана в августе 2023 года, а сейчас - пустует, появилась сторис, на которой молодая девушка Джанет из африканской республики Бенин рассказала, что потеряла работу в модном бутике Cartier в Нью-Йорке из-за Елены Зеленской.

"Жертва" отметила, что во время приезда президента Украины в США первая леди посетила бутик, где Джанет работала всего две недели. Она изо всех сил старалась хорошо обслужить Елену Зеленскую, которая якобы зашла к ней в салон, но первая леди была в дурном настроении, грубила, а затем и вовсе позвала менеджера, который в последствии уволил Джанет.

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Слезливую историю Джанет решила подкрепить чеком на имя Елены Зеленской, в котором видно, что та приобрела украшений на сумму более 1 миллиона долларов. Безусловно, такая расточительность не могла пройти мимо желтой прессы страны на болотах, которая теперь с особым удовольствием смакует обстоятельства маленькой личной трагедии Джанет.

Впрочем, в Telegram-канале Центра противодействия дезинформации уже провели расследование и доказали, что история бедной девушки - не больше, чем выдумка.

"На "чеке" указана дата 22 сентября 2023 года, в то время как 22.09.2023 Первая леди вместе с Владимиром Зеленским находились с официальным визитом в Канаде, что физически исключает возможность пребывания Е. Зеленской во время, указанное на фейковых чеках, в указанных ювелирных магазинах Нью-Йорка", - говорится в сообщении.

Елена Зеленская стала жертвой фейка про покупку украшений на 1 млн долларов / instagram.com/gorgeous.bb.jeanette

Ранее Елена Зеленская поразила стильным образом - первая леди Украины снялась для популярного испанского издания в необычном аутфите, который подчеркнул ее женственность.

Также стилист первой леди, основательница украинского бренда Gunia Project Наталья Каменская, рассказала, в каком наряде Елена Зеленская встретит победу над страной-агрессором.

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