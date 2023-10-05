Шопинг за $1 миллион: пропагандисты опозорились фейком про Елену Зеленскую

Первая леди Украины Елена Зеленская нередко становится жертвой фейков, которые распространяет пропагандистская машина страны-оккупанта. Сейчас по Сети стремительно распространяется история, сюжету которой позавидовали бы голливудские режиссеры.
Так в Instagram, на странице, которая была основана в августе 2023 года, а сейчас - пустует, появилась сторис, на которой молодая девушка Джанет из африканской республики Бенин рассказала, что потеряла работу в модном бутике Cartier в Нью-Йорке из-за Елены Зеленской.
"Жертва" отметила, что во время приезда президента Украины в США первая леди посетила бутик, где Джанет работала всего две недели. Она изо всех сил старалась хорошо обслужить Елену Зеленскую, которая якобы зашла к ней в салон, но первая леди была в дурном настроении, грубила, а затем и вовсе позвала менеджера, который в последствии уволил Джанет.
Слезливую историю Джанет решила подкрепить чеком на имя Елены Зеленской, в котором видно, что та приобрела украшений на сумму более 1 миллиона долларов. Безусловно, такая расточительность не могла пройти мимо желтой прессы страны на болотах, которая теперь с особым удовольствием смакует обстоятельства маленькой личной трагедии Джанет.
Впрочем, в Telegram-канале Центра противодействия дезинформации уже провели расследование и доказали, что история бедной девушки - не больше, чем выдумка.
"На "чеке" указана дата 22 сентября 2023 года, в то время как 22.09.2023 Первая леди вместе с Владимиром Зеленским находились с официальным визитом в Канаде, что физически исключает возможность пребывания Е. Зеленской во время, указанное на фейковых чеках, в указанных ювелирных магазинах Нью-Йорка", - говорится в сообщении.
Ранее Елена Зеленская поразила стильным образом - первая леди Украины снялась для популярного испанского издания в необычном аутфите, который подчеркнул ее женственность.
Также стилист первой леди, основательница украинского бренда Gunia Project Наталья Каменская, рассказала, в каком наряде Елена Зеленская встретит победу над страной-агрессором.
Другие новости про Елену Зеленскую:
- "Нужен муж, а не историческая личность": Зеленская про отношения с президентом
- Переосмысленная классика: Елена Зеленская восхитила публику стильным аутфитом
- Зеленская поразила "военным" луком в первый день президентского визита в США