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"Настоящая, трогательная, искренняя": Кароль побаловала фанатов фотосессией без косметики

Дмитрий Видоменко
10 мая 2023, 15:37 обновлено 10 мая, 15:37
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Известная поп-певица Тина Кароль появилась на обложке глянцевого журнала в необычной образе - и показала лицо без макияжа.
Тина Кароль удалила клип
Тина Кароль / Скриншот

Известная украинская поп-певица Тина Кароль поучаствовала в новой и несколько необычной для своего образа фотосессии. Привыкшая быть на публике постоянно в макияже, сейчас девушка снялась для обложки глянцевого журнала Elle вообще без него.

"Без грима, настоящая, трогательная, искренняя Тина — именно такой поп-дива предстает в фотосессии, снятой на пленку", — пишут журналисты. И сообщают, что Кароль специально снимали на пленочный фотоаппарат.

На обложечном фотоснимке действительно видно, что лицо Кароль выглядит максимально естественно и без косметики. Как понятно из видео, во время создания обложки певица широко улыбалась, а ее волосы при этом лукаво взъерошены — образ артистки выглядит молодежным.

видео дня
Тина Кароль

Смотрите видео с фотосессии Тины Кароль:

Напомним, ранее Тина Кароль приобрела квартиру на Ивано-Франковщине для семьи 9-летнего Егора, который вел дневник, находясь с родными в оккупированном и разрушенном Мариуполе.

До того Тина Кароль в день своей свадьбы и венчания с мужем и продюсером Евгением Огиром (трагически рано умершим) показала на своей странице в Instagram трогательный кадр из семейного архива.

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