Была любовницей Зеленского и "выжила" из Украины Лорак: росСМИ выдали смачный бред о Кароль

В стране-агрессоре РФ пропагандисты с телеканала НТВ озвучили отменный бред об украинском президенте Владимире Зеленском и украинской поп-певице Тине Кароль. Пресловутое "расследование" опубликовано на сайте этого пропагандистского медиаресурса.
Пропагандисты, ссылаясь на постоянные заграничные командировки первой леди Украины Елены Зеленской, сделали странный вывод ‒ мол, у президента Украины наверняка есть любовница. И это якобы именно Тина Кароль. Причем россияне даже не скрывают, что свой сюжет построили на сплетнях.
Кароль также обвинили в том, что она якобы срывала концерты скандально известной певицы Ани Лорак и поп-исполнительницы Светланы Лободы. Причем якобы Кароль лично проплачивали митинги протеста перед концертами артисток ‒ якобы для того, чтобы "выжить конкуренток" из Украины.
Напомним, ранее Тина Кароль приобрела квартиру на Ивано-Франковщине для семьи 9-летнего Егора, который вел дневник, находясь с родными в оккупированном и разрушенном Мариуполе.
До того Тина Кароль в день своей свадьбы и венчания с мужем и продюсером Евгением Огиром (трагически рано умершим) показала на своей странице в Instagram трогательный кадр из семейного архива.
Смотрите видео интервью с Тиной Кароль:
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