Тина Кароль пришла на Берлинале на премьеру документалки Шона Пенна о войне в Украине

На Берлинале прошла премьера документального фильма Шона Пенна и Аарона Кауфмана о войне РФ против Украине - Superpower ('Суперсила').

Шон Пенн и Тина Кароль / коллаж фото Instagram и ua.depositphotos.com

Известная украинская поп-певица Тина Кароль на 73-м Берлинском кинофестивале (Берлинале) пришла на премьеру документального фильма оскароносного актера/режиссера Шона Пенна и Аарона Кауфмана о войне России против Украины под названием Superpower ("Суперсила"). Об этом певица рассказала на своей странице в Instagram.

Песня Кароль которой Kolomyika стала саундтреком к фильму. Кинокартину в зале Берлинале-2023, где собралось более двух тысяч человек, встретили продолжительными громкими овациями. В частности, ее пришли посмотреть исполнительный директор кинофестиваля Мариэтт Риссенбик, немецкий актер и активист Клеменс Шик.

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Как говорит сорежиссер фильма Аарон Кауфман, главный посыл фильма – объяснить мировой общественности необходимость помогать Украине всеми возможными способами.

"Я не думаю, что кто-то из нас действительно понимал, что такое Украина. Потом мы провели там много времени, и мы полюбили людей, мы полюбили страну, мы тоже полюбили этот идеализм", − сказал он после показа.

Напомним, ранее Тина Кароль приобрела квартиру на Ивано-Франковщине для семьи 9-летнего Егора, который вел дневник, находясь с родными в оккупированном и разрушенном Мариуполе.

До того Тина Кароль в день своей свадьбы и венчания с мужем и продюсером Евгением Огиром (трагически рано умершим) показала на своей странице в Instagram трогательный кадр из семейного архива.

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