Пухлые щечки и широкая улыбка: Тина Кароль показала архивное фото с красавчиком-братом

Станислав - старший ребенок в семье, личность непубличная и его редко можно увидеть в социальных сетях Кароль.

Тина Кароль показала архивное фото со старшим братом Станиславом / instagram.com/tina_karol

Украинская певица и Народная артистка Украины Тина Кароль решила поделиться с армией своих поклонников редким кадром из личного семейного архива. На ее странице в Instagram появился снимок ее единственного брата Станислава.

Известно, что мужчина старше Тину на 4 года. По образованию он - юрист и является соучредителем и совладельцем собственной конторы в Киеве. Станислав - нечастый "гость" на странице Кароль, и с чем связано появление раритетного снимка певица объяснять не стала.

Вероятно, артистка, как любой "земной" человек, просто решила придаться приятным воспоминаниям. Фотография, которую она показала подписчикам, была сделана много лет назад на киевском вокзале. Это было холодное время года, ведь Станислав и Тина одеты по-зимнему.

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Кароль широко улыбается, и крепко держит брата за руку. Мужчина более сдержан и серьезно смотрит в камеру.

Фотографию Тина оставила без комментария, лишь добавила эмодзи, настроение которого без контекста расценить сложно - он может выражать и грусть, и умиление.

Тина Кароль показала архивное фото со старшим братом Станиславом / instagram.com/tina_karol

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