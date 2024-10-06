Нападение на Николаса Карму: открыто уголовное производство

Личности участников конфликта установлены, полиция проводит расследование.

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Николас Карма новости - по факту нападения завели уголовное дело / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nicolas_karma_official

Украинский блогер и автор проекта "Скільки коштує Look?" Николас Карма рассказал, что вечером 5 октября в Полтаве во время съемок стал жертвой вооруженного нападения. По его словам к нему на улице подошли агрессивно настроенные люди и стали задавать вопросы про его отношение к ВСУ, после чего стали угрожать огнестрельным оружием.

Карма отметил, что сперва отказывался говорить в этими людьми, но беседа все же состоялась, однако на камеру не попала из-за заминки с аппаратурой. Получив свои ответы, мужчины отошли. Блогер захотел снять их на видео, но когда подошел к ним с камерой, к нему сзади подскочил мужчина и приставил к его горлу пистолет.

Николас Карма не стал подавать заявление в полицию, однако отдел коммуникации полиции Полтавской области принял решение открыть криминальное производство. "По данному факту следственным подразделением полиции, под процессуальным руководством прокуратуры, сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 4 статьи 296 (Хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от трех до семи лет лишения свободы", - гласит сообщение на официальном сайте Национальной полиции Украины.

Сейчас выясняются причины и обстоятельства конфликта между Николасом Кармой и нападавшими. Оружие, пистолет, который похож на стартовый (стреляет холостыми; обычно используется для произведения шумового выстрела - прим. редактора), изъято и направлено на экспертизу. Личности участников нападения установлены.

пистолет, которым угрожали Николасу Карме / npu.gov.ua

Одним из них оказался работник ТЦК Александр Логвиненко. Этот факт в комментарии для Суспільного подтвердил представитель Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин. Также он изложил другую версию событий, которые произошли вечером 5 октября.

"Логвиненко заметил мужчину, который подходил к женщинам и задавал им различные провокационные вопросы. В свою очередь, он также решил подойти и задать два простых вопроса - отношение к ВСУ и к военной службе. При этом он сообщил, что является офицером ВСУ. На видео это все есть. Затем он отошел. Никакого конфликта со стороны офицера не было. Но блогер подбежал к нему со спины, схватил за плечо и начал конфликтовать откровенно, применяя при этом меры физического воздействия", - говорит Истомин. Он подчеркнул, что на видео можно рассмотреть, что в руках у Логвиненко не было оружия - предмет, похожий на пистолет, был у другого мужчины, который вступил в конфликт лишь тогда, когда Карма якобы стал применять к офицеру ВСУ физическую силу.

Смотрите видео, в котором Николас Карма рассказывает про нападение на него в Полтаве:

Кто такой Николас Карма? Николас Карма (настоящее имя - Николай Бучак) - украинский блогер и певец. Ведет видеоблог "Скільки коштує Look?". Имеет более миллиона подписчиков в социальных сетях - Instagram и TikTok.

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