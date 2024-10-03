Билоножко разрешила Виннику вернуться в Украину, но при одном условии

В начале полномасштабной войны в Украине Олег Винник уехал за границу, и молчал почти два года, что воспринималось как равнодушие к национальной трагедии. Из-за этого популярность артиста среди коллег и поклонников стремительно упала.
В августе 2024 певец вынырнул из забытия - выпустил новую песню и стал активнее общаться с фанатами в социальных сетях. Многие расценивают это, как сигнал, что Винник желает вернуться на украинскую сцену. Теперь отечественный шоу-бизнес активно обсуждает: будет ли этот камбэк успешным и как принимать артиста-беглеца теперь.
Свое мнение по этому поводу в интервью для Ростислава Калацинского озвучила певица Светлана Билоножко. Она отметила, что не видит ничего дурного в возвращении опального Винника. Впрочем, Светлана Григорьевна убеждена, что для этого артист должен выполнить определенные условия.
"Если он так сильно хочет, то может возвращаться. Но возвращаться не тогда, когда будет победа, а именно тогда, когда очень тяжело. Если он приедет сейчас и будет делать, как мы все, тогда все сразу забудется. Нужна какая-то реабилитация, так не может быть – тихонько себе куда-то поехал, потом как-то тихонько приехал и будет вместе с нами праздновать победу? До свидания!" - говорит Билоножко.
Кто такой Олег Винник?
Олег Винник - украинский певец, композитор и автор песен. Активную карьеру начал в Германии, Австрии и Швейцарии в качестве актера мюзиклов. С 2011 года покоряет украинскую сцену. Выпустил 6 студийных альбомов. В первые дни полномасштабной войны в Украине покинул страну и оборвал связь с поклонниками. Лишь в июне 2023 года Винник дал первое интервью, в котором признался, что такое решение было продиктовано неназванной болезнью.
Олег Винник - последние новости:
Ранее украинский музыкальный продюсер Игорь Кондратюк спрогнозировал, сможет ли беглец Олег Винник вернуть приязнь украинцев, какой она была до начала полномасштабной войны.
Также друг Винника, Поэт-песенник и телеведущий Петр Мага, раскрыл неожиданные подробности о жизни артиста до того, как тот стал популярным в Германии и Украине.
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