Билоножко разрешила Виннику вернуться в Украину, но при одном условии

Светлана Григорьевна рассказала, что должен сделать Олег Винник, чтобы его вновь приняли.

https://stars.glavred.info/bilonozhko-razreshila-vinniku-vernutsya-v-ukrainu-no-pri-odnom-uslovii-10602239.html Ссылка скопирована

Олег Винник новости - Светлана Билоножко прокомментировала возвращение Олега Винника / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Facebook Світлана Білоножко

В начале полномасштабной войны в Украине Олег Винник уехал за границу, и молчал почти два года, что воспринималось как равнодушие к национальной трагедии. Из-за этого популярность артиста среди коллег и поклонников стремительно упала.

В августе 2024 певец вынырнул из забытия - выпустил новую песню и стал активнее общаться с фанатами в социальных сетях. Многие расценивают это, как сигнал, что Винник желает вернуться на украинскую сцену. Теперь отечественный шоу-бизнес активно обсуждает: будет ли этот камбэк успешным и как принимать артиста-беглеца теперь.

Свое мнение по этому поводу в интервью для Ростислава Калацинского озвучила певица Светлана Билоножко. Она отметила, что не видит ничего дурного в возвращении опального Винника. Впрочем, Светлана Григорьевна убеждена, что для этого артист должен выполнить определенные условия.

видео дня

"Если он так сильно хочет, то может возвращаться. Но возвращаться не тогда, когда будет победа, а именно тогда, когда очень тяжело. Если он приедет сейчас и будет делать, как мы все, тогда все сразу забудется. Нужна какая-то реабилитация, так не может быть – тихонько себе куда-то поехал, потом как-то тихонько приехал и будет вместе с нами праздновать победу? До свидания!" - говорит Билоножко.

Кто такой Олег Винник? Олег Винник - украинский певец, композитор и автор песен. Активную карьеру начал в Германии, Австрии и Швейцарии в качестве актера мюзиклов. С 2011 года покоряет украинскую сцену. Выпустил 6 студийных альбомов. В первые дни полномасштабной войны в Украине покинул страну и оборвал связь с поклонниками. Лишь в июне 2023 года Винник дал первое интервью, в котором признался, что такое решение было продиктовано неназванной болезнью.

Кто такой Олег Винник / инфографика: Главред

Олег Винник - последние новости:

Ранее украинский музыкальный продюсер Игорь Кондратюк спрогнозировал, сможет ли беглец Олег Винник вернуть приязнь украинцев, какой она была до начала полномасштабной войны.

Также друг Винника, Поэт-песенник и телеведущий Петр Мага, раскрыл неожиданные подробности о жизни артиста до того, как тот стал популярным в Германии и Украине.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред