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Наняла охрану: Алла Пугачева срочно покидает Израиль - что случилось

Элина Чигис
6 июля 2024, 04:00
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Алла Пугачева решила переехать с детьми из Израиля в Юрмалу.
Алла Пугачева, Максим Галкин
Алла Пугачева планирует переезд из Израиля / коллаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru/

Российская певица Алла Пугачева, которая публично осудила террористическое вторжение РФ в Украину и уехала с семьей жить в Израиль, планирует переехать на некоторое время в Юрмалу из-за жары в Лимасоле.

Как сообщает росСМИ KP.RU, Пугачева уже наняла охрану в Юрмале.

"Алла будет в Юрмале через несколько дней — после выходных. Там для нее уже подготовили жилье — убрались в арендованном доме. И важное — в доме теперь будет не только видеонаблюдение, но и охрана", — заявил источник издания.

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Алла Пугачева прилетит в Латвию с детьми — Лизой и Гарри, а ее муж, юморист Максим Галкин, присоединится позже.

"В Лимасоле сейчас +30 в тени. А в Юрмале — +20 на солнце. Поэтому Пугачева на самый жаркий период лета выбирает много лет подряд комфортный климат Латвии. Здесь у нее друзья (по соседству живет певица Лайма Вайкуле), здесь ей сдают с большой скидкой дом. Но главная причина переезда — как все сердечники и гипертоники, Алла Пугачева плохо переносит жару", — написали в издании.

Кто такая Алла Пугачева?

Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

Алла Пугачева - последние новости по теме

Отметим, недавно Алла Пугачева показала романтическую прогулку с Максимом Галкиным на яхте. Конечно, не обошлось и без язвительных комментаторов из террористической России, которые традиционно называют пару "внуком и бабушкой".

А также Юрий Рыбчинский заявил, что месяц назад созванивался с Аллой Пугачевой. Артист не стал полностью пересказывать разговор с Пугачевой, но заявил, что согласен с ее мнением на счет страны-оккупанта России.

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