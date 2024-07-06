Наняла охрану: Алла Пугачева срочно покидает Израиль - что случилось

Российская певица Алла Пугачева, которая публично осудила террористическое вторжение РФ в Украину и уехала с семьей жить в Израиль, планирует переехать на некоторое время в Юрмалу из-за жары в Лимасоле.
Как сообщает росСМИ KP.RU, Пугачева уже наняла охрану в Юрмале.
"Алла будет в Юрмале через несколько дней — после выходных. Там для нее уже подготовили жилье — убрались в арендованном доме. И важное — в доме теперь будет не только видеонаблюдение, но и охрана", — заявил источник издания.
Алла Пугачева прилетит в Латвию с детьми — Лизой и Гарри, а ее муж, юморист Максим Галкин, присоединится позже.
"В Лимасоле сейчас +30 в тени. А в Юрмале — +20 на солнце. Поэтому Пугачева на самый жаркий период лета выбирает много лет подряд комфортный климат Латвии. Здесь у нее друзья (по соседству живет певица Лайма Вайкуле), здесь ей сдают с большой скидкой дом. Но главная причина переезда — как все сердечники и гипертоники, Алла Пугачева плохо переносит жару", — написали в издании.
Кто такая Алла Пугачева?
Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.
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Отметим, недавно Алла Пугачева показала романтическую прогулку с Максимом Галкиным на яхте. Конечно, не обошлось и без язвительных комментаторов из террористической России, которые традиционно называют пару "внуком и бабушкой".
А также Юрий Рыбчинский заявил, что месяц назад созванивался с Аллой Пугачевой. Артист не стал полностью пересказывать разговор с Пугачевой, но заявил, что согласен с ее мнением на счет страны-оккупанта России.
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