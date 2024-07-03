"Нам нужно разойтись": Маша Ефросинина рассказала о судьбоносном разговоре с мужем

Маша Ефросинина призналась, как десять лет назад муж предложил ей закончить отношения.

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Маша Ефросинина сделала признание / коллаж: Главред, фото: instagram.com/mashaefrosinina/

Украинская популярная ведущая Маша Ефросинина рассказала, что стало причиной разлада в отношениях с ее супругом Тимуром Хромаевым десять лет назад.

В новом выпуске "Квиток на Марс" ведущая призналась, что тогда она не стала обращаться за помощью к мужу после ДТП и его это очень расстроило.

"Он так смотрит на меня и говорит: "Маша, я тебе совсем не нужен". И это был тот самый момент, тот год, когда мы решили развестись. Вот так из-за этого разговора, момента, когда я себе казалась крутой. А он сказал: "Я тебе не нужен. Я думаю, что нам нужно разойтись". Не могу сказать, что у нас были тогда уже идеальные отношения, но и не такие, чтобы прям разводиться. Это был и удар одновременно, и повод пересмотреть все в принципе о себе", - рассказала Ефросинина.

Смотрите видео, где Маша Ефросинина рассказала о муже:

Маша Ефросинина инфографика / Главред

Кто такая Маша Ефросинина? Маша Ефросинина - украинская телеведущая (Евровидение, Подъем, Фабрика звезд, ШоумаSтгоуон, Маскарад), общественная деятельница и основательница общественной организации "Фонд Маша". Одна из самых влиятельных женщин Украины по версии издания "Фокус", и самых успешных - по версии издания "Новое время". С 2018 года - Почетный посол ООН в области народонаселения в Украине.

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Отметим, недавно Маша Ефросинина решила прокомментировать свое скандальное интервью с певицей Кристиной Соловий. Ефросинина отмечает, что, во-первых, интервью с Соловей было "слишком эмоциональным".

А также блогер Александр Волошин сказал, как он лично к Маше Ефросининой относится. Он заявил, что Ефросинина не вызывает у него доверия, поскольку, "лицемерная и часто паразитирует на популизме".

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