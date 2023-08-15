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Накачанная непонятно чем: неадекватная Седокова рухнула на сцене в Москве

Алена Кюпели
15 августа 2023, 23:38 обновлено 15 августа, 23:44
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Седокова опозорилась во время концерта в Москве. Лежать у нее вышло лучше, чем петь,
Анна Седокова не смогла стоять на ногах
Анна Седокова не смогла стоять на ногах / Коллаж Главред, фото Instagram/annasedokova, скриншот видео

Украинская певица Анна Седокова, которая в войне России против Украины выбрала террориста-РФ, опозорилась во время своего выступления в столице террористического государства - Москве.

Так, пропагандистский телеграмм-канал "Не Малахов. Сливки" поделился видео, на котором Седокова не просто не может петь, а не может стоять на сцене. Ее качает из стороны в сторону, она едва ли открывает рот в микрофон, а потом и вовсе падает.

"Похоже, у Анны Седоковой большие проблемы с алкоголем. И пить она бросила не просто так. Видео с концерта в Москве, где накачанная непонятно чем экс-ВИА Гра рухнула прямо на сцене", - написали пропагандисты.

видео дня

На видео - позорное выступление накачанной Седоковой:

Седокова отрицательно запела
Седокова отрицательно запела / Скриншот видео

На видео видно, как к Седоковой кинулся поднимать то ли музыкант, то ли охранник. Она все еще пытается держать лицо, но у нее, сидя на полу, это получается отвратительно.

Напомним, певица Седокова ранее сломала ногу во время концерта. Она появилась на дорожке одного из российских мероприятий, где не могла идти, потому что хромала. После одного из своих выступлений, она снова пожаловалась на ногу, которая по словам певицы, сильно болела.

До этого Седокова в очередной раз озаботилась своими интимными частями тела. Певица, которую волнуют исключительно постельные проблемы с ее мужем и свой вес, а не зверства в Украине, выложила фото своей пятой точки и подписала ее: "Для тех кто переживал. Мячи на месте".

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