"Наихудшие намерения": 17-летняя дочь Ольги Фреймут кардинально сменила имидж

За метаморфозами Златы Митчелл стало еще интересней наблюдать.

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Злата Митчелл поразила новым бьюти-преображением / коллаж: Главред, фото: instagram.com/zlata_mitchell

17-летняя Злата Митчелл, дочь украинской ведущей Ольги Фреймут, активно продолжает поиски своего "я" в этом мире. Недавно девушка, впервые за время полномасштабной войны, приехала в Киев, и долгожданная встреча со столицей, очевидно, вдохновила ее на перемены.

От природы Злата имеет светлые волосы, но ранее дополнительно осветляла свои локоны. Сейчас она решила отказаться от блонда в сторону темного шоколада.

На своей странице в Instagram она показала результаты похода в салон красоты - слегка укоротила волосы, и выкрасила их в темный цвет. Стоит отметить, что Злата на фото выглядит старше своего возраста, и новый стиль накинул ей еще пару-тройку лет.

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"Я не оставлю свои волосы в покое. Стала даже еще темнее. Тот, кто год назад сказал мне стать блондинкой, на самом деле имел наихудшие намерения", - прокомментировала свой новый имидж Злата Митчелл.

Злата Митчелл поразила новым бьюти-преображением / коллаж: Главред, фото: instagram.com/zlata_mitchell

Ранее концертный директор и жена Виктора Павлика рассказала, почему вышла замуж за артиста - Екатерина Репяхова откровенно рассказала про судьбоносную встречу с певцом.

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