Надя Дорофеева заткнула рот всем, кто критикует ее дуэт с Мишей Кацуриным

Додо не собирается посыпать голову пеплом за любовь, которая произошла между ней и мужем ее подруги.

Надя Дорофеева ответила на критику трека "Щоб не було" достижениями, которые песня получила за считанные дни / instagram.com/nadyadorofeeva

Украинская певица Надя Дорофеева выпустила новую песню, в записи которой принял участие ее новый бойфренд - Миша Кацурин. Ресторатор и музыкант также снялся в клипе на трек, который назвали "Щоб не було".

В основу песни легла история любви Дорофеевой и Кацурина, что немало рассердило ту часть аудитории, которая так и не может смириться с тем, что мужчина ушел к певице от ее близкой подруги.

Из-за этого критикуют и саму Додо, которую называют разлучницей, и ее детище, посвященное новому роману. Сама артистка остается хладнокровном и сохраняет остроумие.

На своей странице в Instagram она показала фото со съемок клипа, на котором она и Михаил держатся за руки. Также она показала самые популярные комментарии к клипу, среди которых попадались и весьма обидные.

Впрочем, Дорофеева очень элегантно сумела утереть нос злопыхателям - написала, каких высот успел достичь трек за считанные дни. "1 место в трендах YouTube, 1 место в ITunes, 1 место в подборке популярнейших новинок Spotify, 2 место в топ-чартах Apple Music. Спасибо вам, вы топ", - похвасталась певица.

Напомним, ранее бывший муж Нади Дорофеевой, певец и комик Владимир Дантес эмоционально оценил роман певицы и Миши Кацурина, а также рассказал, какие отношения сейчас в любовном четырехугольнике.

Сама Додо поделилась романтичным фото поцелуя с новым возлюбленным, которое тут же стало предметов для новых обсуждений, осуждений и сплетен.

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