Надя Дорофеева откровенно рассказала про операцию по удалению опухоли

Украинская певица Надя Дорофеева может позволить себе откровенные наряды и откровенность с подписчиками. Но даже она годами скрывала, что у нее была операция по удалению опухоли из молочной железы.
Лишь в 2021 году, через четыре года после того, как у нее обнаружили фиброаденому - доброкачественное образование, она рассказала об этом публично. С тех пор Дорофеева регулярно напоминает поклонницам о том, как важно их здоровье, ведь убеждена, что своевременная проверка спасла ее от серьезных последствий.
В День женского здоровья артистка на своей странице в Instagram рассказала свою историю о том, как важно беречь себя и обращаться к врачу, как того требуют инструкции.
"Я сама убедилась – пренебрегать здоровьем нельзя. Я уже рассказывала вам, что однажды, своевременная проверка у маммолога помогла мне обнаружить фиброаденому, благодаря чему обошлось без тяжелых последствий – только небольшой шрам остался на память. Поэтому, девушки, не пренебрегайте здоровьем, берегите себя и обращайтесь к врачу. И если вам нужен был знак, чтобы сходить и сделать женский чек-ап, то вот он!" - пишет Надя Дорофеева.
Смотрите интервью с Надей Дорофеевой, в котором она поделилась своими сожалениями:
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