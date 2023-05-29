Надя Дорофеева откровенно рассказала про операцию по удалению опухоли

У Додо на груди остался шрам, который теперь напоминает ей о том, как важно заботиться о себе.

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Надя Дорофеева поделилась воспоминаниями о пережитой фиброаденоме / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Украинская певица Надя Дорофеева может позволить себе откровенные наряды и откровенность с подписчиками. Но даже она годами скрывала, что у нее была операция по удалению опухоли из молочной железы.

Лишь в 2021 году, через четыре года после того, как у нее обнаружили фиброаденому - доброкачественное образование, она рассказала об этом публично. С тех пор Дорофеева регулярно напоминает поклонницам о том, как важно их здоровье, ведь убеждена, что своевременная проверка спасла ее от серьезных последствий.

В День женского здоровья артистка на своей странице в Instagram рассказала свою историю о том, как важно беречь себя и обращаться к врачу, как того требуют инструкции.

"Я сама убедилась – пренебрегать здоровьем нельзя. Я уже рассказывала вам, что однажды, своевременная проверка у маммолога помогла мне обнаружить фиброаденому, благодаря чему обошлось без тяжелых последствий – только небольшой шрам остался на память. Поэтому, девушки, не пренебрегайте здоровьем, берегите себя и обращайтесь к врачу. И если вам нужен был знак, чтобы сходить и сделать женский чек-ап, то вот он!" - пишет Надя Дорофеева.

Смотрите интервью с Надей Дорофеевой, в котором она поделилась своими сожалениями:

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