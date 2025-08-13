"Надеюсь, она это потянет": Евгений Кошевой поделился, чем занимаются его дочери

Евгений Кошевой признался, чем увлекаются его дети.

Евгений Кошевой - семья / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ксения Кошевая

Евгений Кошевой рассказал о детях

Чем они занимаются

Украинский известный комик Евгений Кошевой рассказал о воспитании 17-летней Варвары и 10-летней Серафимы.

В эксклюзивном интервью для ЖВЛ Представляет Евгений подчеркнул, что у его детей новые этапы в жизни.

Напомним, Варвара в этом году закончила школу и готовится к поступлению в вузы, ранее она хотела учиться за границей, но все же решила остаться в родной стране. Пока Кошевой не раскрывает, кем хочет стать его старшая дочь.

Евгений Кошевой с семьей / фото: instagram.com/yalta_k/

"Она выбрала то, что хотела, и я надеюсь, она это потянет. Меня в детстве направляли куда-то, то есть я говорил, что хочу это, а мне говорили: "Нет, иди туда". Я тогда понял, что не стану своих детей направлять делать то, что они не хотят", — подчеркнул артист.

Евгений Кошевой с родными / фото: instagram.com/yalta_k/

Серафима же перешла в старшую школу, она имеет интересное хобби - создание картин с помощью алмазной мозаики.

"Мы уже скупили на заправках все алмазные мозаики. У нас дома можно открывать собственную галерею", — добавил Кошевой.

Также он подчеркнул, что поддерживает любые интересы и увлечения дочерей, чтобы они выросли счастливыми.

О персоне: Евгений Кошевой Евгений Викторович Кошевой — украинский актер кино, телевидения и озвучания, шоумен, телеведущий. С 2005 года и по настоящее время — участник шоу "Вечерний квартал", "Вечерний Киев", ведущий "Чисто News", с 2012 года — член жюри телешоу "Рассмеши комика". С 2019 года ведущий "Лиги Смеха", сообщает "Википедия".

