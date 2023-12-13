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"Начнем жизнь с чистого листа": жена Налчаджиоглу высказалась про свой "побег"

Анна Подгорная
13 декабря 2023, 12:43
Лилия Реус рассказала, почему уехала в Ирландию, а также посвятила поклонников в свои планы на будущее.
Лилия Реус, Мурат Налчаджиоглу
Лилия Реус рассказала, вернется ли в Украину / коллаж: Главред, фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___, instagram.com/muratnalca

Второй брак турецкого бизнесмена и бывшего мужа Ани Лорак Мурата Налчаджиоглу переживает не лучшие времена - супруги отписались друг от друга в социальных сетях, а жена, визажистка Лилия Реус, и вовсе сбежала от него в Ирландию.

Она старалась не комментировать кризис в отношениях с мужем, однако повышенный интерес поклонников к их проблемам вынудил ее ответить на некоторые вопросы. Так в своем блоге в Instagram Лилия рассказала, что действительно сперва думала осесть в Дублине, куда приехала по приглашению подруги.

"Я приехала сюда к своей подруге, она живет уже здесь почти два года. Она пригласила меня к себе в гости, чтобы приехать, развеяться, полностью изменить обстановку, увидеть что-то новое, что-то другое, перезагрузиться и понять, куда и как двигаться дальше", - призналась Реус.

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Однако планы второй жены Налчаджиоглу изменились. Совсем скоро она вернется в Украину и новогодние праздники встретит на родине со своей семьей. "Сначала я действительно думала, что перееду сюда жить, заберу своего ребенка, маму, мы начнем жизнь с чистого листа. Но везде хорошо, как говорят, но дома – лучше. Совсем скоро я вернусь домой, мой отпуск закончится уже послезавтра. Поэтому пока что я возвращаюсь в Украину, а дальше будет видно. Жизнь все расставит на свои места", - подытожила Лилия.

Поклонники пары увидели в этом благоприятный сигнал, и надеются на воссоединение пары Реус и Налчаджиоглу.

Лилия Реус
Лилия Реус рассказала, вернется ли в Украину / instagram.com/__l_i_l_i_a___

Ранее украинская певица Ирина Билык призналась, с кем у нее был лучший интим - с третьим мужем, шоуменом и хореографом Дмитрием Коляденко, или с четвертым мужем, танцором и хореографом, а ныне - воином ВСУ, Дмитрием Дикусаром.

Также министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба трогательно обратился к своей возлюбленной, пиарщице и соучредителю издательства "Книголав" Светлане Павелецкой, в День ее рождения, и показал редкое совместное фото.

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