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Лучится от счастья: министр Кулеба трогательно обратился к своей возлюбленной

Анна Подгорная
10 декабря 2023, 15:49
В честь Дня рождения Светланы Павелецкой политик показал редкое совместное фото.
Дмитрий Кулеба, Светлана Павелецкая
Дмитрий Кулеба поздравил Светлану Павелецкую с Днем рождения / коллаж: Главред, фото: instagram.com/dmytro_kuleba, instagram.com/paveletskaya_svitlana

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба все больше знакомит общественность со своей новой избранницей - пиарщицей и соучредителем издательства "Книголав" Светланой Павелецкой. Они официально подтвердили отношения в апреле этого года.

Однако пара не отрицает, что отношения между ними завязались значительно раньше. Так, на своей странице в Instagram политик поделился совместным снимком с избранницей в честь ее Дня рождения с припиской, что пропустил слишком многом ее праздников, и впредь планирует больше этого не допустить.

"Я пропустил слишком много твоих Дней рождений. Но больше не пропущу ни одного. Ты особенная и единственная. Всегда смотри в будущее смело. C Днем рождения!" - поздравил Павелецкую Кулеба.

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Подписчики министра присоединились к поздравлениям, и отмечают, что влюбленные - красивая пара. Кроме того они активно желают Павелецкой и Кулебе семейного счастья во всех его проявлениях.

Дмитрий Кулеба, Светлана Павелецкая
Дмитрий Кулеба поздравил Светлану Павелецкую с Днем рождения / instagram.com/dmytro_kuleba

Ранее стало известно, что муж онкобольной Шеннен Доэрти изменял ей на протяжении двух лет. Об этом сама актриса узнала перед операцией по удалению опухоли из мозга.

Также популярный украинский блогер Александр Волошин признался, развелся ли официально с певицей Анной Тринчер. Пара неожиданно объявила о расставании спустя год семейной жизни.

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