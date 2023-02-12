"Начинаешь выбирать место где потеплее и лучше кормят": Ксения Собчак получила паспорт Израиля

Журналистка наконец призналась, что предпочтет любить свою родину издалека, пока она устраивает геноцид в независимой Украине.

Ксения Собчак призналась, что стала гражданкой Израиля из страха за свое будущее / instagram.com/xenia_sobchak

Скандальная российская журналистка Ксения Собчак является одной из тех публичных персон, которых множество раз "ловили за язык" на различных заявлениях разной степени провокативности. При этом Ксении всегда удавалось удачно отбрехаться в соответствии с теми или иными настроениями в обществе.

Еще осенью 2022 года в СМИ стали ходить слухи о том, что журналистка планирует бежать из страны на болотах, и активно работает над получением паспорта Израиля. В своих высказываниях она опять ходила по лезвию - костерила российскую власть на чем свет стоит, но войну в Украине услужливо продолжала называть "специальной военной операцией" и активно разгоняла в своих блогах нарратив про "не все так однозначно".

С тех пор за ней якобы установили усиленное наблюдение, и она решила искать счастье в другой стране. И нашла. В недавнем ролике на своем YouTube-канале она наконец подтвердила, что теперь имеет гражданство Израиля. При этом от российского отказывать не планирует.

"Паспорт я получила, когда мир вокруг стал рушиться, и я поняла, что мне от этого надо уберечь себя и свою семью", - говорит Собчак. И хоть она крайне иронично отзывалась о российских пропагандистах, которые пытались подловить ее чуть ли не на измене родине, такое объяснение все же выглядело как оправдание.

Позже, на своей странице в Instagram Ксения дала более понятный ответ, почему же планирует бежать в Израиль. Она заступилась за Лию Ахеджакову, назвав ее частью формировавших ее воспоминаний, и внесение актрисы и ей подобных в "черные списки" считает возмутительным. Из чего, впрочем, сделала по-человечески приземленный вывод.

"А когда начинаешь задаваться вопросами "Где я? Кто все эти люди?", то не за что и держаться. И вот ты уже скоро начинаешь выбирать просто место где потеплее, где лучше кормят и меньше шансов на беспредел", - рассказывает журналистка.

Ранее популярная американская модель Каприс Буре сделала скандальное заявление относительно президента страны-агрессора путина - она предложила отправить ему свои голые фото, в надежде, что они доведут его до инфаркта.

Также украинская актриса Наталка Денисенко жестко ответила тем, кто критикует ее за попытки жить нормальной жизнью, пока ее муж, актер Андрей Фединчик, на фронте.

Другие новости: