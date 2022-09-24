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На второй день войны предательницу Лорак бросила вся команда

24 сентября 2022, 16:59

У Лорак, похоже, дела обстоят плохо. Команды нет, концертов нет, но есть "мнение" о войне.

Ани Лорак
Ани Лорак / скриншот

На второй день войны, команда украинской певицы-предательницы Ани Лорак, практически полным составом выехала из России.

Об этом в интервью Алине Дротюк рассказал украинский режиссер-постановщик Олег Бондарчук.

По его словам, практически вся команда Лорак выехала на родину, в Украину. "Насколько я знаю, на второй день после начала войны, вся команда, которая с ней работала, а это в основном были украинцы, просто исчезла. Просто уехала в Украину к своим родным, наверное, к своим родителям на родину. Поэтому сейчас всеми своими делами она занимается сама. Поэтому это все выглядит бестолково", – говорит он.

Он также говорит, что на ее европейский тур, который она аннонсировала на многих площадках, некому идти. "Мне не очень легко это комментировать, потому что мы в прошлом были друзьями. Во-первых, это очень ожидаемо и прогнозируемо, что никакого тура в Европе быть не может. Не очень понятно, кто туда придет. Это вообще была дурацкая идея", - добавляет режиссер.

Что касается одного из постов Лорак, посвященного любви, но не войне, Бондарчук считает, что его писали не на трезвую голову.

Напомним, ранее певица Ани Лорак опубликовала письмо, где наконец поделилась своей позицией в отношении кровавого нападения России на Украину.

В этом письме Лорак повторяет циничные и стандартные слова из серии "и вашим и нашим" и напоминает, что она за мир и не нужно смешивать искусство и политику.

"Я люблю Украину, и любовь к родине впитала с самого детства", - якобы пишет Лорак.

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Ани Лорак
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