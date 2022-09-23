РосСМИ опубликовали позицию Ани Лорак по войне России в Украине

Ани Лорак / instagram.com/anilorak

Российские Телеграмм-каналы делятся открытым письмом украинской запроданки Ани Лорак, которое якобы появилось на ее официальном сайте.

В этом письме Лорак повторяет циничные и стандартные слова из серии "и вашим и нашим" и напоминает, что она за мир и не нужно смешивать искусство и политику.

"Я люблю Украину, и любовь к родине впитала с самого детства", - якобы пишет Лорак.

Она также добавляет, что она не политик, и никогда не испытывала амбиций по этому поводу.

"Уверена, что нельзя смешивать эти два понятия: артист и политика. Но сегодня именно политики используют мое имя с целью своих грязных игр. Поэтому ни "ДНР", ни "ЛНР", ни "Правый сектор", ни "Свобода", не имеют морального права касаться моего имени. Они не имеют никакого отношения ко мне! Я за мир! И прошу этого мира для всех нас", - пытается усидеть на двух стульях Лорак.

Однако на официальном сайте данное письмо не "висит". То ли певица уже удалила его, то ли фейк-СМИ решили в очередной раз разогнать свои фейковые новости по сети.

Напомним, ранее Ани Лорак появилась после долгого молчания в сети и написала слезливый пост, "наполненный любовью".

"Я закрываю глаза и мысленно обнимаю каждого, кто читает эти строки. Моё сердце переполнено любовью, болью, состраданием, страхом, тревогой. Сцена — моя жизнь. Я могу жить, когда дышу одним воздухом с вами. Я пою, пока мои песни касаются вашей души", - поделилась Лорак.

Стоит отметить, что Лорак долгое время живет и строит свою карьеру в России и с начала войны, 24 февраля, она ни одним словом не стала на защиту своей страны.

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