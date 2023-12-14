На спорте, на стиле: миллиардер Безос выгулял свою "перекачанную" невесту

Надутые губы Лорен Санчес видно даже в профиль невооруженным взглядом.

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Джефф Безос и Лорен Санчес засветились на спортивной прогулке во Флориде / коллаж: Главред, фото: instagram.com/laurenwsanchez

Американский предприниматель, мультимиллиардер и основатель Amazon Джефф Безос закрутил роман с журналисткой и телеведущей Лорен Санчес в 2018 году. Многие не воспринимали их отношения всерьез, так как оба на тот момент были в браке с другими людьми. Однако позже и Санчес, и Безос развелись со своими половинками и счастливо зажили вместе. В мае 2023 года миллиардер сделал избраннице предложение.

Влюбленные вместе посещают публичные мероприятия и с удовольствием позируют для журналистов и модных журналов. Также они стали излюбленной целью для папарацци.

Так недавно фото Безоса и Санчес появилось на странице таблоида Just Jared в Instagram. Пару сняли во время прогулки по Саут-Бич, Флорида. Фото моментально стало поводом для шуток: кого-то позабавили коротенькие шортики предпринимателя, другим показалась чрезмерной увлеченность журналистки уколами красоты и пластическими операциями.

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Меж тем в комментариях нашлись и те, кто вступился за Безоса и Санчес: 59-летний Безос не стал следовать распространенной среди богачей моде на двадцатилетних старлеток, и состоит в отношениях с Санчес, которая всего на 6 лет моложе него. Что же касается Лорен, кроме прочего она хорошо ухаживает за своей внешностью и телом, и миллиардер рядом с ней заметно расцвел.

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