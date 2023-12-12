Французский писатель Фредерик Бегбедер арестован по подозрению в изнасиловании

По мотивам своего прошлого задержания автор написал целый роман. Пока неизвестно, стоит ли ждать от Бегбедера новых тюремных записок.

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Фредерик Бегбедер был заключен под стражу по подозрению в изнасиловании / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pexels.com

Французский писатель и литературный критик, автор бестселлеров "99 франков" и "Любовь живет три года" Фредерик Бегбедер был вызван в один из полицейских участков Парижа для расследования по делу об изнасиловании. В 9 часов утра, по прибытию литератора в полицию, он был задержан и заключен под стражу.

Об этом сообщил изданию Libération прокурор Родольф Жарри. Он рассказал, что "23 июля 2023 года в полицейский участок пришла женщина, чтобы подать жалобу на Фредерика Бегбедера. Она утверждает, что имела с ним первый сексуальный контакт по обоюдному согласию, а затем второй секс без согласия, в ту же ночь в номере отеля".

Писатель свою вину отрицает. В 18:00 он был освобожден из-под стражи, однако Жарри отмечает, что расследование о причастности писателя к вышеуказанному делу продолжается.

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Стоит отметить, что Фредерик Бегбедер до этого уже имел проблемы с законом. В 2008 году он был задержан в 8-ом округе Парижа во время приема кокаина прямо с капота своего автомобиля. Кроме того при литераторе было обнаружено 2.6 грамм наркотика. По мотивам этих событий автор написал автобиографический роман "Французский роман".

В июне 2022 года Бегбедер заявил, что перестал употреблять кокаин и вновь обретенная трезвость совершенно не мешает ему творить.

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