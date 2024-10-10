"На самом деле наслаждаюсь": Тринчер прокомментировала роман с известным певцом

Анна Тринчер и Cheev выглядят такой гармоничной парой.

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Анна Тринчер отреагировала на слухи про роман с Cheev / коллаж: Главред, фото: instagram.com/annatrincher_official

На полях украинского шоу-бизнеса заговорили про новый роман. Фигурантами любовного "дела" оказались певцы Анна Тринчер и Cheev (настоящее имя - Владислав Чижиков).

Слухи про отношения между артистами возникли на почве выхода их совместной работы - романтической песни "Не знаю" и клипа на нее. В кадре Анна и Владислав весьма убедительно сыграли возлюбленных.

Через считанные часы после премьеры Тринчер пришлось сделать в Instagram публичное заявление про свою личную жизнь - вероятно так часто звезду стали спрашивать про роман с ее партнером.

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Год назад Анна пережила тяжелый развод с блогером-беглецом Александром Волошиным, и вступать в новые отношения не торопится. Она утверждает, что одинока, и наслаждается этим.

"Я холостячка и на самом деле наслаждаюсь этим статусом. .... Я всю жизнь была чьей-то. С 16 лет у меня начались серьезные отношения, и с тех пор не было почти ни одного периода, когда я была одна. Что тут такого, спросите вы, большинство людей именно так и существует. А для меня это показатель того, что человек не может долгое время находиться в своей компании, бежит от тишины и от себя чтобы не сталкиваться с вопросами, на которые он не сможет найти ответы. Так произошло и со мной. Результатом стали созависимые отношения и полная потеря себя. Прошел год, я восстановилась и построила опору на себя. Я полюбила себя и одиночество. Я люблю жить сама, ходить голой, слушать песни на всю громкость, ни перед кем не отчитываться. Снимать влюбленные сцены в клипах с мужчинами...", - отмечает Анна Тринчер.

Кто такая Анна Тринчер? Анна Тринчер - украинская певица и актриса, представительница Украины на "Детском Евровидении 2015", суперфиналистка восьмого сезона шоу "Голос страны", участница второго сезона "Голос. Діти", а также актриса сериала "Школа", сообщает "Википедия".

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