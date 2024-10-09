Муж Юлии Саниной после 9 месяцев молчания и слухов о побеге вышел на связь

Вал Бебко поделился кадрами из нового заграничного тура The Hardkiss.

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The Hardkiss Вал Бебко - где сейчас муж Юлии Саниной / коллаж: Главред, фото: instagram.com/val_bebko

Украинская группа The Hardkiss с начала полномасштабной войны в Украине дает благотворительные концерты на пользу ВСУ и пострадавших от оккупанта украинцев. Тем не менее от выступлений в самой Украине коллектив воздерживается - сольный тур за почти три года украинского противостояния был только у Юлии Саниной.

Многим поклонникам The Hardkiss это показалось подозрительным - особенно на фоне слухов о том, что вся мужская половина группы во главе с креативным директором, гитаристом и мужем Юлии Валом (Валерием) Бебко выехала из страны и возвращаться якобы не планирует. Об этом не раз в своих выпусках сообщал блогер-сплетник Беспалов.

Представители группы это комментировать отказываются, однако Бебко все же исчез из информационного пространства почти на год - последний пост мужа Саниной датируется январем 2023 года. На связь с поклонниками он вышел лишь сейчас - во время североамериканского тура The Hardkiss.

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В Instagram он опубликовал серию фото, включительно с сэлфи и фото Orpheum Theatre в Лос-Анджелесе, где группа давала концерт 6 октября. Негативные комментарии под этим постом, в которых фанаты возмущены его выездом из Украины во время полномасштабной войны, скрупулезно удаляются.

The Hardkiss Вал Бебко - где сейчас муж Юлии Саниной / instagram.com/val_bebko

Кто такая Юлия Санина? Юлия Санина - украинская певица, автор песен, ведущая. Фронтвумен украинской группы The Hardkiss. Принимала участие в шоу "Х-фактор-7" (жюри и наставник), "Танцы со звездами", "Маскарад", "Голос страны" (звездный тренер). В 2023 году была одной из трех ведущих музыкального конкурса Евровидение, который прошел в Ливерпуле, Великобритания.

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