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На режиссера Полански подали в суд по новым обвинениям в изнасиловании

Дмитрий Видоменко
13 марта 2024, 22:06
По словам адвоката пострадавшей, ее клиентке в 1973 году еще не исполнилось 18 лет - и именно тогда Роман Полански принудил ее к интиму.
Наручники, Полански
Против Романа Полански выдвинуты новые обвинения / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

90-летний легендарный режиссер Роман Полански предстанет перед гражданским судом в Лос-Анджелесе в 2025 году ‒ по обвинению в сексуальном насилии над девушкой-подростком в 1973 году. Об этом пишет британское издание The Guardian.

Адвокат Глория Оллред говорит, что судья назначил суд над Полански на август 2025 года. По данному делу Полански обвиняется в изнасиловании и умышленном причинении тяжелого эмоционального вреда в связи с предполагаемым инцидентом 1973 года.

Во вторник, 12 марта, Оллред представила свою клиентку, которая скрывается под псевдонимом "Джейн Доу". Та обвиняет Полански в том, что он совершил насилие сексуального характера над ней в 1973 году. Девушка встретила Полански на вечеринке, и несколько месяцев спустя он пригласил ее на ужин. Режиссер якобы знал, что она несовершеннолетняя, но тот якобы не обратил внимание и угощал ее алкоголем (а потом привез в свой дом в Лос-Анджелесе).

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По словам адвоката, ее клиентка чуть позже проснулась в постели Полански. Тот сразу сказал подростку, что хочет от нее интима. Несмотря на отказ девушки, режиссер принудительно совершил с ней сношение, а позже отвез домой.

"Наша клиентка Джейн Доу продемонстрировала огромное мужество, подав иск против известного режиссера, который ранее признал себя виновным в сексуальном преступлении против ребенка, а затем сбежал в Европу, чтобы избежать приговора", — сказал адвокат.

К слову, Роман Полански скрывается от правосудия в США на протяжении десятилетий с тех пор, как бежал из страны, чтобы избежать приговора, после того как он признался в изнасиловании 13-летней Саманты Геймер в 1977 году. Кроме того, режиссеру фильмов "Китайский квартал" и "Ребенок Розмари" были предъявлены многочисленные обвинения в домогательства от нескольких женщин.

Кто такой Роман Полански?

Кто такой Роман Полански - польско-французский кинорежиссер, сценарист, кинопродюсер и киноактер. Он является обладателем "Золотой пальмовой ветви" (2002) в Каннах, "Золотого медведя" и "Серебряного медведя" Берлинского кинофестиваля (оба в 1966 году), "Золотого льва" Венецианского фестиваля за достижения в течение карьеры, "Оскара", "Сезара", "Золотого глобуса" и премии BAFTA за лучшую режиссуру, сообщает "Википедия".

Напомним, ранее известный французский актер Жерар Депардье, имеющий гражданство страны-агрессора РФ и известный своими пророссийскими заявлениями, уже обвиняется в изнасиловании. Это уже пятое подобное обвинение.

Актера обвиняет в сексуальном насилии художник-постановщик одного из проектов.

Депардье неоднократно обвиняли в изнасилованиях и домогательствах. В частности, в декабре 2023 года на него подала в суд журналистка из Испании. Она обвинила актера в том, что в октябре 1995 года он изнасиловал ее во время интервью. В 2021 году Депардье в изнасиловании и сексуальном насилии обвинила актриса Шарлотта Арна. По ее словам, это произошло в Париже в 2018 году.

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