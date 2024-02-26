Жерара Депардье в пятый раз обвинили в изнасиловани

Французский актер Жерар Депардье, известный своими пророссийскими заявлениями, обвиняется в изнасиловании - уже в пятый раз.

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Против Жерара Депардье в пятый раз выдвинули обвинение в изнасилование / коллаж Главред, фото УНИАН

Известный французский актер Жерар Депардье, имеющий гражданство страны-агрессора РФ и известный своими пророссийскими заявлениями, уже обвиняется в изнасиловании. Это уже пятое подобное обвинение. Об этом сообщает французское издание Le Monde.

Актера обвиняет в сексуальном насилии художник-постановщик одного из проектов. По ее словам, сексуальном насилии. произошло во время съемок фильма в 2021 году. Депардье сделал несколько вульгарных комплиментов, а затем "грубо схватил ее" и "разминал ее талию и живот вплоть до груди". Но потом все же в ситуацию вмешался охранник, который защитил женщину. Сам актер все обвинения категорически отвергает.

Депардье неоднократно обвиняли в изнасилованиях и домогательствах. В частности, в декабре 2023 года на него подала в суд журналистка из Испании. Она обвинила актера в том, что в октябре 1995 года он изнасиловал ее во время интервью. В 2021 году Депардье в изнасиловании и сексуальном насилии обвинила актриса Шарлотта Арна. По ее словам, это произошло в Париже в 2018 году.

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Еще один скандал вокруг Депардье разгорелся во Франции в декабре 2023 года после выхода документального фильма о съемочной поездке актера в Северную Корею. В нем он позволил себе вульгарные и сексистские комментарии в отношении женщин, в частности молодой переводчицы, а также в адрес несовершеннолетней девушки.

Что такое издание Le Monde? Le Monde французская ежедневная вечерняя газета Главным редактором является Жерар Куртуа (фр. Gérard Courtois), генеральным директором - Эрик Израэлевич. Ле Монд была основана Юбером Бев-Мери по распоряжению Шарля де Голля в 1944 году. Первый номер газеты вышел 19 декабря 1944 года. С 19 декабря 1995 года газета доступна онлайн, сообщает "Википедия".

Украинские санкции против артистов из страны-агрессора:

В октябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский ввел своим указом в действие санкции СНБО против артистов, которые поддержали войну против Украины или молчали об этом.

Под санкции тогда попали: Ани Лорак, Регина Тодоренко, Таисия Повалий, Анна Седокова, Снежана Егорова, Оксана Марченко, Александр Серов, Лев Лещенко, Николай Басков, Стас Михайлов, Олег Газманов, Гарик Харламов, Ольга Бузова, Иван Охлобыстин, Михаил Боярский, Сергей Безруков, Владимир Машков, Михаил Пореченков, Марат Башаров, Надежда Бабкина, Станислав Костюшкин, Тина Канделаки и другие.

7 января президент Зеленский подписал указ, согласно которому против российских деятелей искусства введены санкции. Среди указанных в списке есть певицы Лолита Милявская, Ирина Аллегрова, комик Евгений Петросян, певцы Филипп Киркоров, Дмитрий Билан, а также режиссер Никита Михалков.

Всем этим артистам на 10 лет запрещены все финансовые операции, аннулируют все лицензии, запретят передачу авторских прав и заблокируют активы в Украине.

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