На певицу Елку набросилась прохожая в Москва

Певица украинского происхождения Елка, которая долгое время работает в России и молчит о жестоком военном вторжении террористической России в Украину и продолжает развлекать своими песнями россиян, попала в неприятную ситуацию в террористической Москве.
По информации российского пропагандистского телеграмм-канала Звездач, артистка с командой снимала свою проходку на улице, но наблюдавшей за этим женщине подача певицы не понравилась:
"Надо иметь прыгучесть какую-то! Молодая же. Ну, когда в полете. А то пошла, как эта..", - поделилась экспертным мнением мадам.
"Критику Елка восприняла спокойно и на второй дубль исправилась, а женщина осталась довольна", - пишут пропагандисты.
Отметим, певица Елка, которая родилась в Ужгороде, ни разу не высказалась относительно войны в Украине. Более того, она не просто молчит о жестоком нападении на Украину, а она продолжает петь и радовать своими концертами россиян.
Ранее стало известно о том, что Елка могла донатить деньги на украинскую армию. Такое открытие о Елизавете Иванцив (настоящее имя певицы) сделал блогер Богдан Беспалов.
Напомним, ранее украинский режиссер-постановщик Олег Бондарчук рассказал об украинских артистах и медийщиках, которые молчат о войне в Украине и сотрудничают с Россией. В частности, он вспомнил о хореографе Василии Козаре, поп-певице Анне Asti (уроженке Черкасс) и так далее. Соответствующий комментарий он сделал в интервью Алине Доротюк на YouTube.
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