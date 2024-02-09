На певицу Елку набросилась прохожая в Москва

Певица Елка снималась в клипе, но не так, как этого хотелось прохожей.

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Певице Елке посоветовали исправить походку / Коллаж Главред, фото Instagram/ elkasinger

Певица украинского происхождения Елка, которая долгое время работает в России и молчит о жестоком военном вторжении террористической России в Украину и продолжает развлекать своими песнями россиян, попала в неприятную ситуацию в террористической Москве.

По информации российского пропагандистского телеграмм-канала Звездач, артистка с командой снимала свою проходку на улице, но наблюдавшей за этим женщине подача певицы не понравилась:

"Надо иметь прыгучесть какую-то! Молодая же. Ну, когда в полете. А то пошла, как эта..", - поделилась экспертным мнением мадам.

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Елку обругали прохожие в Москве / Скриншот Звездач

"Критику Елка восприняла спокойно и на второй дубль исправилась, а женщина осталась довольна", - пишут пропагандисты.

Отметим, певица Елка, которая родилась в Ужгороде, ни разу не высказалась относительно войны в Украине. Более того, она не просто молчит о жестоком нападении на Украину, а она продолжает петь и радовать своими концертами россиян.

Ранее стало известно о том, что Елка могла донатить деньги на украинскую армию. Такое открытие о Елизавете Иванцив (настоящее имя певицы) сделал блогер Богдан Беспалов.

Напомним, ранее украинский режиссер-постановщик Олег Бондарчук рассказал об украинских артистах и медийщиках, которые молчат о войне в Украине и сотрудничают с Россией. В частности, он вспомнил о хореографе Василии Козаре, поп-певице Анне Asti (уроженке Черкасс) и так далее. Соответствующий комментарий он сделал в интервью Алине Доротюк на YouTube.

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