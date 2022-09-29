"На недельку, до второго": исполнитель песни Комарово Игорь Скляр едет воевать за РФ

Занесенный в базу Миротворец Игорь Скляр едет на фронт воевать за РФ / imdb.com

Актер-рашист Игорь Скляр, чья карьера строится исключительно на успехе старого фильма Мы из джаза и исполнении песни Комарово, едет на войну.

Игорь Скляр в 2016 году внесен в базу Миротворец за поддержку аннексии Крыма и антиукраинскую пропаганду. А в марте 2022 года одобрительно высказался о войне в Украине.

После объявления частичной "могилизации" в РФ, 64-летний рашист изъявил отправиться на фронт и стать пушечным мясом. В зону боевых действий он отправится в самое ближайшее время.

В интервью росСМИ он сообщил: "У нас погрузка через три дня. Эшелоны в Ростов, экипировка, потом месяц обучение и вперед на баррикады!" Пропутинский актер в 80-ые годы служил в советской армии.

Ранее стало известно, что в России закрыли Театр Романа Виктюка. Актеров отправили "на удаленку" под благовидным предлогом, а само здание будет переоборудовано под военкомат.

Также рашистская пропагандистка Маргарита Симоньян предложила устроить флешмоб, в рамках которого богатые россияне должны покупать российских солдат на войну.

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