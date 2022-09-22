"Добро пожаловать к нам, на могилизацию": Полякова жестко прошлась по русским, которые вышли на митинг

Оля Полякова / https://www.instagram.com/polyakovamusic/

Украинская певица Оля Полякова жестко отреагировала на немногочисленные митинги, которые прошли по городам России с целью отмены "частичной мобилизации" российских солдат для войны в Украине.

На своей странице в Instagram, певица опубликовала кусочек видео, где россияне скандируют "Жизнь нашим детям". Полякова, в свою очередь, спрашивает: "А жизнь наших детей нам была не нужна? А наших детей вам жалко не было?".

"Вы семь месяцев спокойно наблюдали, как на нас летят бомбы, как тысячами гибнут от рук ваших вонючих орков наши мирные люди, наши дети, наши старики. Так пожинайте же плоды своего долбанного молчания и неспособности противостоять вашему кровавому вурдалаку, у которого аппетит к мяску ваших отпрысков только разыгрался и теперь его не остановить. Так что готовьте пакеты! Добро пожаловать к нам, на могилизацию! - сказала Полякова.