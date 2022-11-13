'Меня ждала радостная новость': Злата Огневич готовится к свадьбе

Злата Огневич готовится к свадьбе / instagram.com/zlata.ognevich

Известная украинская певица Злата Огневич призналась о том, что на нее ждала радостная новость и теперь она начинает готовиться к свадьбе. Об этом артистка рассказала на своей странице в Instagram.

Злата даже уже начала выбирать платье, в котором появится на празднике. Свадьба состоится в Мексике.

Оказалось, что это не праздник самой Златы. На свадьбу ее пригласил участник второго сезона романтического реалити "Холостячка" Андрей Хветкевич. Именно он будет женихом. Хветкевич женится на своим любимом Фелипе.

Злата отметила, что церемония должна состояться уже в мае.

"Вернулась домой и меня ждала радостная новость. Буду готовиться к свадьбе ... в Мексике ... В этом сумасшедшем мире нас может спасти любовь. От эмоциональной гибели спасает то, что согревает внутри. Настоящим. Искреннее. У любви нет границ", - написала Злата.

Злата Огневич готовится к свадьбе / instagram.com/zlata.ognevich

Злата Огневич готовится к свадьбе / instagram.com/zlata.ognevich

Напомним, в сентябре Андрей Хветкевич признался, что он бисексуал и планирует связать свою судьбу с бойфрендом Филипе, с которым он встречался еще до начала "Холостячки". Перед проектом мужчины решили разойтись.

"С Филипе мы на самом деле скоро будем 6 лет вместе. Мы разошлись до Холостячки. Потому что он сделал мне предложение, но я сказал, что я не готов. Потому что если мы будем жениться, то я должен буду сделать каминг-аут. А я был не готов. Тогда он сказал, что мы расходимся", - вспоминал Андрей.

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