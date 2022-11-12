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"Выбрасывайте хлам из своей жизни": Анатолич жестко прошелся по актрисе-запроданке Безрук

12 ноября 2022, 22:16

Украинский телеведущий Анатолий Анатолич резко обругал звезду сериалов "Останній москаль", "Слуга народа" и "Будиночок на щастя" Галину Безрук.

Безрук, Анатолич
Анатолич жестко прошелся по актрисе-запроданке Безрук / коллаж фото УНИАН

Известный украинский телеведущий Анатолий Анатолич в крайне резкой осудил актрису и бывшую звезду сериалов "Останній москаль", "Слуга народа" и "Будиночок на щастя" Галину Безрук, которая встала на сторону страны-агрессора, России. Соответствующее сообщение было опубликовано в Instagram-Stories шоумена.

Анатолич рассказал, что с Галиной Безрук знаком давно лично ‒ еще со времен съемки одного из сезонов вокального шоу "Голос країни" канала "1+1".

"Мы с Галиной Безрук знакомы еще с "Голоса країни". Только что заметил, что я еще подписан на нее. [Для чего оно мне ‒ Главред] оно мне? Уже не подписан. Выбрасывайте хлам из своей жизни, даже виртуальной", – написал украинец.

Напомним, ранее певица и телеведущая Регина Тодоренко (уроженка Одессы) в очередной раз обескуражила общественность позорным поступком ‒ помимо того, что она продолжает молчать о войне, которую Россия развязала против Украины.

2 сентября Тодоренко вышла на красную дорожку Московского кинофестиваля (который курирует скандально известный русский режиссер-путинист Никита Михалков). Молчунью быстро и гневно осудили украинские знаменитости. В первую очередь ‒ шоумен Анатолий Анатолич и певица Даша Астафьева.

До того украинская модель, ведущая и волонтерка Катя Осадчая рассказала, кто посоветовал Ани Лорак молчать о войне в Украине ради сохранения карьеры в РФ.

Другие новости:

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