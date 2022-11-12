"Сумасшедшая, с головой не дружит": россияне опозорили Хоркину из-за войны в Украине

Светлана Хоркина / m24.ru

Известная российская спортсменка и двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина нарвалась на жесткую критику россиян.

Хоркина сравнила чемпионат мир и Всероссийскую спартакиаду по спортивной гимнастике. Посколько Россия отстранена от всех международных соревнований по спортивной и художественной гимнастике из-за войны, которую развязали в Украине, спортсмены выступают только у себя на родине.

Чемпионат мира в Ливерпуле и Спартакиада в Казани прошли с интервалом в месяц.

"Мы сравнили результаты ЧМ с результатами Спартакиады. Мы впереди планеты всей. Этого нельзя не видеть и не говорить об этом. Надо об этом говорить. Самое главное — всегда быть впереди планеты всей. Тогда мы вернемся. Мы должны вернуться только победителями. Это мое пожелание, моя мечта. Надо верить всегда. Я в это верю, хочу верить", – сказала Хоркина в интервью Sport24.

Фанаты удивляются, как такие "больные на голову" люди могут работать в Думе.

"Она на полном серьезе сравнила ЧМ и спартакиаду? Что же там за плохая аура в госдуме, что мозг там деформируется капитально?", – удивляются юзеры.

Пользователи в комментариях удивляются, если так все радужно, как преподносит это Хоркина, и Россия "впереди планеты всей", то зачем тогда возвращаться, на "какой-то" чемпионат мира.

Как ранее сообщал Главред, в России случилась истерика. Знаменитая гимнастка и двукратная чемпионка мира среди юниоров по художественной гимнастике россиянка Анастасия Симакова покинула Россию.

Как оказалось, Симакова будет выступать за сборную Германии. 18-летняя уроженка Омска переехала в Нюрнберг. Анастасия получила немецкий паспорт и подала заявку на зачисление на немецкую базу в Шмидене.

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