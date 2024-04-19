На фронте ранили российского актера-оккупанта

Оккупант освещал события на оккупированных украинских территориях.

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Михаила Мамаева ранили на войне / Коллаж Главред, фото МК

Российский актер и оккупант Михаил Мамаев, который сыграл в фильме "Виват, Гардемарины" получил ранение, когда освещал события на стороне российских оккупантов.

По информации пропагандистских СМИ, оккупант оказался в госпитале и показал фото, где лежит на больничной койке с перевязанным глазом. Какое именно ранение привело к госпитализации и при каких обстоятельствах оно было получено, артист не уточнил.

Отметим, что Михаил Мамаев отправился на оккупированные украинские территории в январе 2023 года. На тот момент ему было 56 лет. В фильмах "Виват, гардемарины!" (1991) и "Гардемарины II" (1992), а также в картинах "Гардемарины 1787. Мир" и "Гардемарины 1787. Война", которые вышли в 2023 году, ему досталась роль Никиты Оленева.

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Потери Украины и России в войне Потери Украины в войне являются государственной тайной. Потери вооружённых сил РФ также засекречены. Президент Украины Владимир Зеленский впервые назвал количество погибших украинских военных 25 февраля на пресс-конференции в рамках форума "Украина. Год 2024". По его словам, 31 тысяча украинских военных погибла в этой войне. По его словам, РФ потеряла погибшими 180 тысяч человек, без вести пропавших подсчитать не удается. В целом, потери оккупантов составляют до 500 тысяч вместе с ранеными. По оценке Центра стратегических и международных исследований (CSIS), на конец февраля 2023 года общие потери РФ убитыми и ранеными составляли 200—250 тыс., включая 60—70 тыс. погибших (включая потери самопровозглашённых "ДНР" и "ЛНР" и наёмников ЧВК "Вагнер"). Потери РФ за год войны с Украиной превысили потери СССР и России во всех войнах после Второй мировой, вместе взятых. Темп потерь тоже значительно больше, чем в прошлых войнах: в Чечне во время первой и второй чеченских войн российская армия теряла от 95 до 185 человек в месяц, в Афганистане — 130—145, в Украине — 5—5,8 тысячи убитых в месяц, пишет Википедия.

Напомним, ранее сбежавший из Украины во время полномасштабного вторжения РФ в Украину, внук известной певицы Софии Ротару – Анатолий Евдокименко показался в сети и удивил подписчиков.

Предательница Таисия Повалий, которая сбежала в страну-террориста РФ и поддерживает страшное вторжение России в ее родную Украину, приобрела себе дом в Подмосковье. И это не странно, ведь путинистке уже нигде не рады, кроме страны-оккупанта.

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