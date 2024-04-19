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Внук-беглец Софии Ротару вышел на связь и огорошил поклонников - что с ним произошло

Элина Чигис
19 апреля 2024, 04:00
Внук Софии Ротару озадачил поклонников своим преображением, показавшись в образе Мефистофеля.
Анаталий Евдокименко, Аурика Ротару, София Ротару
Внук Софии Ротару показал новый образ / коллаж: Главред, фото: instagram.com/shmn/, instagram.com/sofiarotaru.official/

Сбежавший из Украины во время полномасштабного вторжения РФ в Украину, внук известной певицы Софии Ротару – Анатолий Евдокименко показался в сети и удивил подписчиков.

На своей странице в соцсетях беглец Анатолий опубликовал черно-белое фото, на котором он позирует в перчатках с когтями и в пальто. В подписи он оставил отсылку к литературному персонажу - Мефистофелю из "Фауста" Гете.

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"Я той силы доля, которая делает только добро, желая только злого", - написал Евдокименко.

Стоит напомнить, что о войне Анатолий публично высказался лишь в одном интервью, когда посочувствовал всем потерявшим своих родных и отметил, что "был вынужден покинуть страну, чтобы начать новую жизнь". Каким образом он покинул Украину вовремя войны пока не известно.

Как внук Софии Ротару бежал из Украины?

В начале полномасштабной войны, которую развязала РФ, внука Ротару и ее сына Руслана Евдокименко задержали при попытке бегства. Вместе с гражданином Молдовы и другими беглыми мужчинами их задержали.

Известно, что внук и сын Ротару планировали пересечь границу на лодке. После попытки побега Евдокименко на время "залегал на дно". Но потом, 28 марта, внук Ротару все-таки появился в сети. Тогда он только публиковал свое фото и напомнил, что у него день рождения.

Уже летом 2022 года мужчина показался в Париже. Как оказалось, ему все же удалось уехать за границу. Но как именно он это делал – неизвестно.

Внук Софии Ротару Анатолий Евдокименко - последние новости

Напомним, ранее 29 декабря 2023 года, когда внимание всего мира было приковано к трагическим результатам крупного ракетного обстрела Украины со множеством жертв и разрушений, Анатолий Евдокименко хвастался творческими успехами - известный диджей во время своего выступления в Лондоне исполнил его трек.

А также Анатолий Евдокименко дал интервью западному СМИ, в котором совсем не вспомнил об Украине и о войне, которую развязал Путин.

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