Внук-беглец Софии Ротару вышел на связь и огорошил поклонников - что с ним произошло

Сбежавший из Украины во время полномасштабного вторжения РФ в Украину, внук известной певицы Софии Ротару – Анатолий Евдокименко показался в сети и удивил подписчиков.
На своей странице в соцсетях беглец Анатолий опубликовал черно-белое фото, на котором он позирует в перчатках с когтями и в пальто. В подписи он оставил отсылку к литературному персонажу - Мефистофелю из "Фауста" Гете.
"Я той силы доля, которая делает только добро, желая только злого", - написал Евдокименко.
Стоит напомнить, что о войне Анатолий публично высказался лишь в одном интервью, когда посочувствовал всем потерявшим своих родных и отметил, что "был вынужден покинуть страну, чтобы начать новую жизнь". Каким образом он покинул Украину вовремя войны пока не известно.
Как внук Софии Ротару бежал из Украины?
В начале полномасштабной войны, которую развязала РФ, внука Ротару и ее сына Руслана Евдокименко задержали при попытке бегства. Вместе с гражданином Молдовы и другими беглыми мужчинами их задержали.
Известно, что внук и сын Ротару планировали пересечь границу на лодке. После попытки побега Евдокименко на время "залегал на дно". Но потом, 28 марта, внук Ротару все-таки появился в сети. Тогда он только публиковал свое фото и напомнил, что у него день рождения.
Уже летом 2022 года мужчина показался в Париже. Как оказалось, ему все же удалось уехать за границу. Но как именно он это делал – неизвестно.
Внук Софии Ротару Анатолий Евдокименко - последние новости
Напомним, ранее 29 декабря 2023 года, когда внимание всего мира было приковано к трагическим результатам крупного ракетного обстрела Украины со множеством жертв и разрушений, Анатолий Евдокименко хвастался творческими успехами - известный диджей во время своего выступления в Лондоне исполнил его трек.
А также Анатолий Евдокименко дал интервью западному СМИ, в котором совсем не вспомнил об Украине и о войне, которую развязал Путин.
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